Google pousse son IA générative sur Gmail, Docs, Sheets, Meet, Chat et Slides

Google intègre son IA générative dans Workspace.

Google est depuis plusieurs mois fort occupé à tenter de refaire son retard sur OpenAI, surtout depuis que ce dernier a lâché dans le grand bain son robot conversationnel ChatGPT et déclenché un énorme raz de marée dans l’industrie de l’IA générative. La première réponse de la firme de Mountain View, le lancement de l’AI Bard, fut des plus timides – avec des informations erronées et trop peu de détails de la part du géant -. Alors aujourd’hui, le géant américain passe à l’attaque : il intègre son intelligence artificielle partout où il peut dans ses produits, comme il l’avait fait à l’époque de Google+ avec les fonctionnalités sociales.

Ces nouvelles fonctionnalités arriveront dans tous les produits Google Workspace. Selon l’entreprise, les utilisateurs pourront “écrire des brouillons, résumer et prioriser” des emails, “lancer des idées, relire, écrire et réécrire” des documents texte, générer automatiquement des images et même des vidéos avec Slides, voir Sheets créer des formules de manière autonome, automatiser des transcriptions dans Meet et “activer des processus pour réaliser des tâches” dans Chat.

Par exemple, dans Docs, un utilisateur pourra sélectionner simplement le sujet de sa tâche dans la page pour voir les outils d’IA générative de Google ajouter du texte. Le système peut aussi retravailler (et, espérons-le, améliorer) ce que l’utilisateur a déjà écrit, même si ce ne sont que des idées, grâce à la fonction de Réécriture. Il y a aussi une nouvelle option “J’ai de la chance” dans Gmail que le département des ressources humaines de votre entreprise devrait adorer.

Suite à la débâcle de Bard, Google persiste et signe dans sa volonté de s’assurer que ses IA ne tournent pas comme celles de Microsoft. “L’IA n’est pas un remplacement à l’ingéniosité, la créativité et l’intelligence des personnes réelles”, déclarait Johanna Voolich Wright, vice-présidente produit chez Google Workspace. “Parfois, l’IA peut faire mal les choses, parfois elle vous propose quelque chose d’époustouflant et parfois, il faut la guider.” Pour ce faire, l’entreprise conçoit ses produits dans les limites de ses Principes relatifs à l’IA. Cette nouvelle suite de Workspace dopée à l’IA devrait arriver chez les utilisateurs anglophones vivant aux États-Unis d’ici à la fin du mois. D’autres langues et d’autres pays suivront.