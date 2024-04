Les fonctionnalités de Google Scholar que tous les étudiants devraient connaître. Un outil moins connu du géant américain, mais fort utile.

De ses articles de magazines aux papiers scientifiques en passant par des affaires légales, Google Scholar peut offrir une recherche de pointe gratuitement. C’est l’un des outils de recherche les moins connus du géant américain, et pourtant, à la valeur incroyable si vous avez besoin de citer des données depuis des sources sûres. Google Scholar n’est cependant pas parfait comme moteur de recherche académique, il vous faut connaître certaines astuces pour en tirer le meilleur.

Utilisez la Recherche Avancée de Google Scholar

Avec un peu de pratique, les filtres de la Recherche Avancée de Google Scholar deviendront incontournables.

Cliquez sur le menu hamburger ; la Recherche Avancée est la deuxième option en partant de la fin.

La Recherche Avancée vous offre neuf filtres de recherche, chacun d’eux est très intuitif.

Vous pouvez chercher des termes spécifiques, trouver des phrases exactes et même chercher avec des synonymes.

Pour des résultats plus ciblés, combinez ces options avec des filtres comme les dates de publication, des plages de date ou l’auteur.

Note : les résultats de recherche sont normalement triés par pertinence, et non par date. Utilisez les filtres de date sur la page de résultats ou sélectionnez Trier par date, si c’est ce que vous cherchez. Scholar prend en charge tous les opérateurs de recherche conventionnels de la recherche de Google.

Trouvez des articles selon vos centres d’intérêt

Vous pouvez aller sur la page Google Scholar Metrics, naviguer dans le top 100 des publications et utiliser les plus citées. Ensuite, au lieu de réaliser une recherche aléatoire, vous pouvez approfondir dans votre domaine de spécialisation.

Ouvrez la barre latérale via le menu hamburger et cliquez sur Métriques.

Sélectionnez le menu déroulant à côté de Catégories, puis le menu déroulant de Sous-catégories si vous voulez aller plus loin.

Revenez à la recherche fondamentale

Quand on utilise Google Search, on cherche l’information la plus récente. Avec Google Scholar, vous pouvez revenir dans le temps avec les filtres de date (ou utiliser les plages de date) pour être le plus précis possible.

Astuce : essayez de chercher avec le mode incognito de Chrome et voyez si cela change quoi que ce soit, les résultats non personnalisés ne sont pas basés sur votre historique de recherche.

Cherchez des experts

Savoir qui sont les voix les plus influentes dans votre domaine peut aider. Vous pouvez saisir un terme de recherche dans Google Scholar et trouver les papiers les plus cités. Mais d’abord, ouvrez la barre latérale (sélectionnez l’icône hamburger à côté du logo Google Scholar) et sélectionnez Profils.

La page de résultats va se mettre à jour avec les profils publics des auteurs tout en vous rappelant ce que vous avez recherché initialement. Utilisez cette information pour vous renseigner sur leurs travaux dans votre domaine.

Astuce : cherchez des informations sur les auteurs sur YouTube, d’autres journaux académiques ou leurs profils sociaux pour suivre leurs dernières publications.

Restez à jour avec les Alertes Google Scholar

Si vous utilisez beaucoup Google Scholar, mettez en place des alertes pour vous tenir informé(e). Vous recevrez un email à chaque nouvelle publication sur un sujet.

Connectez-vous à votre compte Google.

Cliquez sur le menu hamburger pour ouvrir la barre latérale.

Sélectionnez Alertes pour ouvrir une nouvelle page.

Cliquez sur le bouton rouge Créer une alerte et saisissez les mots clef que Google Scholar doit surveiller.

Vous aurez un aperçu des résultats pour votre recherche.

Cliquez sur le bouton Créer l’alerte pour activer l’alerte. Vous pouvez en créer autant que vous voulez.

Astuce : vous pouvez aussi définir une alerte pour une recherche en particulier depuis la page de résultats de recherche en cliquant sur Créer une alerte.

Installez le bouton Google Scholar

Le bouton Google Scholar est une extension Chrome qui vous donne accès aux résultats de recherche Google Scholar sans devoir copier et coller. Vous pouvez chercher des articles académiques depuis n’importe quelle page sans la quitter.

Par exemple, surlignez un mot clef, un sujet ou une citation sur n’importe quelle page web. Cliquez sru le bouton Google Scholar et les résultats pertinents apparaîtront dans une fenêtre.

Vous pouvez aussi utiliser le champ de recherche dans la fenêtre Google Scholar pour saisir directement votre recherche.

Apprenez tout sur tout avec Google Scholar

Réaliser une recherche basique est une connaissance fondamentale pour vous aider à développer une pensée critique. Google Scholar vous donne une idée de recherche plus globale dans n’importe quel domaine. Avec les bons mots-clefs, vous pouvez ensuite plonger dans les résultats.

Explorez la page Meilleures publications et les papiers les plus cités pour voir les tendances dans n’importe quel domaine. Utilisez le filtre de langue sur la droite pour lire ou traduire les papiers dans d’autres langues.

Cliquez sur le lien Cité par dans les résultats de recherche pour voir si une recherche plus récente se base sur ce que vous lisez.

Cliquez sur Toutes les versions sous les résultats de recherche pour voir si des sources alternatives ont tout le papier plutôt qu’une simple abstraction.

Vérifiez les Articles en lien et Recherches en lien pour croiser vos connaissances avec des idées similaires de domaines proches.

Utilisez la fonctionnalité de Bibliothèque de Google Scholar pour mettre des articles de côté pour plus tard. Par exemple, cliquez sur Sauvegarder pour lire un papier plus tard et utiliser le label Liste de lecture.

Google indique, si vous êtes nouveau sur un sujet, que choisir la terminologie de sources secondaires peut vous aider. Par exemple, un article Wikipedia sur l'”alimentation par intraveineuse” pourrait suggérer une recherche Scholar pour “hyperalimentation”.

Google Scholar offre des Liens Bibliothèque et Recherche bibliothèque pour accéder aux ressources électroniques et imprimées dans une bibliothèque connectée aux résultats Google Scholar.

Amusez-vous avec Google Scholar

Google Scholar et un moteur de recherche sérieux. Mais vous pouvez l’utiliser pour des recherches sur des sujets moins sérieux. En tant que fan de Star Trek, je m’en sers souvent pour rechercher du contenu qu’un étudiant fan de la licence pourrait avoir écrit. Et avec 148 000 résultats, cela montre que le sujet est populaire chez les étudiants. Essayez avec votre série ou film préféré.