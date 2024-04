Google poursuit des escrocs de crypto-monnaies pour arnaque via de fausses applications

Google a engagé des poursuites judiciaires contre un groupe de personnes accusées d'avoir mis en place une vaste escroquerie de cryptomonnaie affectant plus de 100 000 utilisateurs dans le monde.

Tl;dr Google poursuit des fraudeurs pour distribution d’applications d’investissement et de crypto-échange illicites.

L’entreprise cherche à établir des précédents juridiques contre les escroqueries cryptographiques.

Les accusés ont publié plus de 87 applications contrefaites trompant les utilisateurs sur la légitimité de leurs investissements.

Google réclame une injonction permanente visant à bloquer l’accès des accusés aux services Google.

La prise de stance de Google contre les fraudes aux cryptomonnaies

Dans une démarche sans précédent dans l’industrie technologique, Google a lancé une poursuite judiciaire contre des fraudeurs accusés de distribuer frauduleusement des applications d’investissement et d’échange de cryptomonnaie à travers la Google Play Store.

Scénario d’une fraude sophistiquée

Selon la plainte, les accusés, Yunfeng Sun et Hongnam Cheung, auraient mis en place un “réseau élaboré de tromperies” depuis 2019, engageant leurs victimes par divers moyens, allant des messages textes par Google Voice à des vidéos promotionnelles sur YouTube. Au cœur de ce stratagème, des applications comme TionRT, une fausse plateforme d’échange de cryptomonnaie soigneusement conçue pour paraître authentique. Les utilisateurs étaient même autorisés à faire des retraits mineurs au début, renforçant la crédibilité du dispositif.

Le but de Google : protéger ses utilisateurs et dissuader les fraudeurs

La décision de Google de porter cette affaire devant les tribunaux vise non seulement à protéger ses utilisateurs, mais aussi à dissuader de futures activités frauduleuses dans un contexte où les pertes liées à la fraude en cryptomonnaie ont dépassé le milliard de dollars aux États-Unis en 2023 seulement.

Mesure punitive : une injonction permanente

Pour réparer les dommages qu’il estime avoir subi en raison de ces violations, dépassant les 75 000 dollars liés à l’investigation et aux mesures de sécurité, Google réclame une injonction permanente pour empêcher les accusés et leurs associés d’accéder à ses services et de créer des comptes.