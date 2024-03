Cette fonctionnalité récente vous aide à obtenir une meilleure réponse de Gemini

Gemini permet depuis peu de modifier une portion seulement de la réponse. Disponible en anglais uniquement pour le moment.

Pour tirer le meilleur des chatbots d’intelligence artificielle, il faut donner les bons prompts. Si les chatbots comme Gemini et ChatGPT disposent d’un bouton de modification, le plus souvent avec l’icône d’un crayon, cela vient modifier le prompt original. Depuis une récente mise à jour, Gemini vous permet d’utiliser des prompts pour modifier une portion de la réponse générée par l’outil IA de Google.

Ici, il ne s’agit donc pas de modifier le prompt, mais la réponse de Gemini. Vous pouvez ainsi continuer de modifier certaines portions de réponse pour les rallonger ou les raccourcir, ou même les faire réécrire complètement. Pour l’heure, cette fonctionnalité n’existe que pour les conversations en anglais sur la version desktop de la web app Gemini. Nul doute que sa disponibilité s’étendra rapidement. Voici en tous les cas comment en profiter :

Ouvrez Gemini dans un navigateur web et saisissez votre prompt pour faire générer une réponse. Dans la réponse, surlignez ou sélectionnez n’importe quelle section de la réponse que vous souhaitez faire modifier. Cliquez sur l’icône crayon (avec une étoile) à côté de la sélection. Un menu flottant vous offre quatre actions pour modifier la sélection, et donc la réponse : Re-générer, Raccourcir, Allonger, Supprimer. Plus important, vous pouvez saisir un autre prompt dans le champ de texte pour changer le contexte pour cette portion en particulier et le faire re-générer avec une réponse différente. Le champ texte vous permet de modifier la réponse selon vos propres mots. Par exemple, Gemini propose un email générique en réponse à votre prompt original. Vous pouvez sélectionner une partie du texte et utiliser un autre prompt pour le rendre plus spécifique.

Ceci fonctionne avec un mot, une phrase ou la réponse dans son intégralité. Gemini avait déjà une fonctionnalité permettant de modifier toute la réponse, mais cette fonction sélective vous offre davantage de contrôle en permettant de modifier un extrait de la réponse, la rallonger, la raccourcir ou la supprimer. Le champ texte du nouveau prompt peut vous aider à contextualiser votre demande pour cet extrait et permettre à Gemini de générer des réponses plus adéquates.

Par exemple, j’ai essayé avec un prompt pour me faire construire un plan d’entraînement personnalisé. Ensuite, j’ai changé le temps de cardio proposé de 30 à 20 minutes en modifiant la réponse.

Vous pouvez re-générer n’importe quelle partie de la répnse et Gemini proposera des versions différentes d’exercices et de sessions à suivre. Si vous n’aimez pas la nouvelle réponse, cliquez simplement sur Undo.

Google affiche aussi un message “Brouillon modifié par l’utilisateur” avant la réponse. Notez que si votre sélection affiche l’icône Modifier le texte sélectionné à côté, vous pouvez la modifier. Google indique que certaines réponses et portions de réponses ne peuvent être modifiées. Vous pouvez avoir une erreur si Gemini ne parvient pas à comprendre le prompt. Google gère aussi d’autres types d’erreur, comme indiqué dans son article d’aide.

Tirer le meilleur des Brouillons et de la fonctionnalité Modifier la réponse

Vous pouvez, bien sûr, utiliser cette fonctionnalité de Google en combinaison avec les filtres Modifier la réponse et les Brouillons.

Le bouton de filtre Modifier la réponse est situé juste sous la réponse et vous permet d’agir sur l’intégralité de la réponse : “Plus court”, “Plus long”, “Plus simple”, “Moins formel” ou “Plus professionnel”. Par exemple, l’option “Plus court” serait davantage indiquée pour un post sur les réseaux sociaux, tandis que “Plus professionnel” est adapté pour une note inter-service dans votre travail.

La fonctionnalité Afficher les brouillons vous donne trois versions alternatives de la réponse avec des formulations et tons différents. Vous pouvez comparer les trois et voir ainsi laquelle est la plus adaptée à vos besoins. Par exemple, les variations de ton sont utiles lorsque vous écrivez un email important. Vous pouvez ensuite affiner les réponses dans n’importe lequel des brouillons ou versions en sélectionnant une portion du texte.