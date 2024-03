Google sommé par les autorités de dévoiler l’identité de certains spectateurs YouTube

Il semblerait qu'il ne soit pas nécessaire de commettre des actions illégales pour que les forces de l'ordre demandent vos données Google.

Tl;dr Les autorités américaines ont demandé à Google des informations sur les utilisateurs qui ont regardé certaines vidéos YouTube.

Le but est d’enquêter sur un utilisateur suspecté de blanchiment d’argent et de vente non autorisée de bitcoins.

Des demandes similaires ont été faites par le passé lors d’enquêtes sur des actes criminels.

Les critiques s’inquiètent de la protection de la vie privée des utilisateurs.

Des autorités américaines demandent à Google des informations sur des utilisateurs de YouTube

Selon des documents judiciaires révélés, les autorités fédérales américaines ont sollicité Google pour obtenir les noms, adresses, numéros de téléphone et activité d’utilisateurs ayant visionné certaines vidéos sur YouTube entre le 1ᵉʳ et le 8 janvier 2023. Personne n’est à l’abri, pas même ceux qui n’étaient pas connectés à un compte, puisque les autorités ont également réclamé les adresses IP de ces internautes anonymes.

Une suspicion de blanchiment d’argent via le Bitcoin

Ces demandes surviennent dans le cadre d’une investigation vers un individu soupçonné de blanchiment d’argent et de vente non déclarée de bitcoins, se cachant sous le pseudonyme “elonmuskwhm”. Des liens vers des tutoriels YouTube expliquant comment utiliser des logiciels de cartographie par drone et de réalité augmentée auraient été envoyés à cette personne par des agents sous couverture. Le visionnage de ces vidéos par plus de 30.000 utilisateurs a potentiellement amèné Google à transmettre un grand nombre d’informations privées.

Quel danger pour la vie privée des internautes ?

Même si Google a affirmé à Forbes suivre un “processus rigoureux” pour protéger la vie privée de ses utilisateurs, cette révélation préoccupe vivement les défenseurs de la vie privée. “Ce que nous regardons en ligne peut révéler des informations profondément sensibles sur nous : nos convictions politiques, nos passions, nos croyances religieuses et bien plus encore“, a déclaré John Davisson, avocat senior du Electronic Privacy Information Center. Selon lui, les autorités ne devraient pas avoir accès à ces données sans motif plausible. Cette requête va à l’encontre de cet impératif.