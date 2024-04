Les utilisateurs payants de Proton Mail seront alertés si leurs informations sont postées sur le dark web

La surveillance du Dark Web vise à aider les utilisateurs à sécuriser à nouveau leurs comptes avant que des dommages ne soient causés.

Tl;dr Proton Mail propose un service de surveillance du Dark Web pour ses utilisateurs payants.

Les utilisateurs sont alertés en cas de fuite de leurs informations personnelles.

Le système est un moyen de sécurité proactive, disponible sur le web et desktop.

La fonctionnalité n’est pas proposée aux utilisateurs gratuits.

Un bouclier virtuel signé Proton Mail

L’entreprise d’e-mail Proton Mail a mis en place une nouvelle mesure préventive pour garantir la sécurité de ses utilisateurs premium. Une fonctionnalité de surveillance du Dark Web a été introduite, développée pour agir comme une sentinelle numérique pour ses abonnés.

Des alertes en temps réel contre les violations de données

Cette fonction sera en mesure de les informer en cas de violation ou de fuites de données auxquelles ils pourraient être exposés. En effet, si des informations liées à leurs comptes sont repérées sur le Dark Web, un système d’alertes enverra des notifications. Ces alertes comporteront des détails comme le service compromis, quelles informations personnelles ont été volées – que ce soit les mots de passe, le nom, etc. – et les mesures à prendre en conséquence.

Une réponse aux cyber-menaces avec une sécurité proactive

La surveillance du Dark Web est conçue pour être une mesure de sécurité proactive. Si les utilisateurs ont utilisé leur adresse e-mail Proton Mail pour s’inscrire à un service tiers, comme un site de médias sociaux, et que des pirates informatiques dérobent alors des données utilisateur à partir de ce service, le système d’alertes de Proton Mail les informera à temps. Le but étant de prendre des mesures avant qu’un véritable préjudice ne soit causé.

Un service non disponible pour tous

Seul bémol, la disponibilité de cette fonctionnalité est limitée. En effet, “la surveillance du Dark Web ne sera pas disponible pour les utilisateurs gratuits”, a déclaré Eamonn Maguire, chef de la lutte anti-abus et de la sécurité des comptes chez Proton. Cependant, il souligne que l’alerte automatisée précoce peut aider les utilisateurs à rester vigilants et à atténuer les effets secondaires plus graves tels que le vol d’identité.