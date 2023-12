Proton Mail lance une application de bureau en version bêta

La société a également intégré des règles de transfert d'e-mails, la possibilité de mettre en sommeil des messages et des aperçus de pièces jointes. Quelles autres fonctionnalités aimeriez-vous voir ajoutées ?

Tl;dr Proton lance une application de bureau pour Windows et macOS.

L’application offre une intégration de Proton Mail et Proton Calendar.

De nouvelles fonctionnalités, y compris l’auto-transfert sécurisé des emails, sont introduites.

L’application est actuellement en version bêta pour les utilisateurs premium.

Proton s’aventure dans le monde des applications de bureau

L’entreprise suisse Proton, renommée pour ses alternatives axées sur la confidentialité face aux applications Google Workspace, a révélé ce jeudi une application Windows et macOS incluant Proton Mail et Proton Calendar.

Une expérience épurée et moderne

L’application de bureau, disponible actuellement en phase bêta pour les abonnés du niveau premium le plus élevé, présente un design moderne offrant une expérience exempte de toute surcharge. Le PDG de Proton, Andy Yen, souligne dans un communiqué de presse l’avantage des applications de bureau par rapport au navigateur : “Elles offrent de meilleurs supports hors ligne, c’est pourquoi nous avons décidé de lancer cette application de bureau, chose que même Google ne propose pas.”

Des nouveautés pour toutes les plateformes

En plus de l’application pour ordinateur, Proton introduit une série de nouvelles fonctionnalités pour toutes les plateformes, y compris des règles d’auto-transfert de courriels. Les messages envoyés de cette manière seront chiffrés entre les comptes Proton et compatibles avec le transfert automatique non crypté vers les comptes non-Proton.

L’entreprise a également repensé la sécurité de son service. Le CTO Bart Butler explique : “Nous avons dû déterminer comment chiffrer à nouveau les messages pour différents destinataires sans que le serveur ne puisse accéder au contenu.”

De plus, Proton introduit des aperçus d’attachements pour toutes ses plateformes et ajoute des fonctionnalités de sommeil à Proton Mail, améliorant ainsi l’expérience utilisateur tout en garantissant leur sécurité.