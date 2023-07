Proton lance une app Windows de synchronisation de fichier totalement chiffrée. Un nouveau service qui pourrait en intéresser plus d'un.

Proton, qui est plus connu pour son service d’email chiffré de bout en bout, a lancé tout récemment sa solution de stockage basée sur le cloud sur Windows. Jusqu’à présent, le service Proton Drive n’était disponible que via le web et sur mobile via ses apps iOS et Android. L’entreprise s’était rebaptisée l’année dernière, passant de ProtonMail à Proton, indiquant une réelle volonté d’aller au-delà de l’email. Il y a quelques mois, la société lançait d’ailleurs un gestionnaire de mots de passe.

La principale différence entre Proton Drive et d’autres solutions de stockage basées sur le cloud est qu’elle offre un stockage de fichiers gratuit et chiffré par défaut. Ce service proposera aussi toutes les fonctionnalités basiques, comme la synchronisation sur plusieurs appareils, les téléchargements pour consultation hors-ligne et l’historique des versions. Proton explique avoir constaté que les utilisateurs de la bêta Windows avaient envoyé cinq fois plus de données que les utilisateurs des apps mobile et web combinés.

La société explique que plus de 65 % de tous les utilisateurs accèdent au service depuis un appareil Windows, ce qui explique probablement pourquoi une app Windows voit aujourd’hui le jour avant une version macOS. Proton affirme que tous les fichiers sont chiffrés avant d’être envoyés sur ses serveurs, ainsi “même Proton ne peut accéder à ces fichiers”.

Un nouveau service qui pourrait en intéresser plus d’un

Pour 12,99 $ par mois ou 119,88 $ par an, les utilisateurs ont accès à des emails illimités, 500 Go de stockage total ainsi qu’aux services VPN, au gestionnaire de mots de passe et calendrier de l’entreprise. Cette dernière propose aussi une option famille, pour un maximum de six utilisateurs, avec 3 To de stockage pour 29,99 $ par mois ou 287,88 $ par an. Pour celles et ceux qui n’ont pas besoin de tout ce stockage ou des autres à-côtés, Porton a aussi une offre à 4,99 $ par mois ou 47,88 $ par an pour 200 Go de stockage. Il y a même une offre gratuite avec 1 Go de stockage. Et si vous décidez de payer pour deux années pleines, vous pouvez économiser encore davantage.

Avec cette annonce, Proton Drive a désormais des apps natives pour Windows, iOS et Android. L’entreprise explique qu’une app native Mac arrivera bientôt. À suivre !