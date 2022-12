Essayez ces 7 astuces pour améliorer la vitesse de connexion de votre VPN

Utiliser un VPN offre de nombreux avantages. Avec, malheureusement, le plus souvent, l'inconvénient de faire diminuer grandement le débit. Il est cependant possible d'améliorer les choses.

Utiliser un VPN ajoute une couche de protection plutôt efficace sur votre connexion à internet en chiffrant votre trafic et en le faisant passer via un serveur situé, le plus souvent, dans un autre pays. Ce faisant, malheureusement, la vitesse de votre connexion en pâtit grandement. Et il n’y a pas vraiment de solution contre cela.

Cette perte de vitesse peut parfois être imperceptible, mais parfois, elle est très gênante. Pour le jeu vidéo, le streaming ou les appels vidéo, par exemple. Aussi, si votre VPN n’est pas aussi “rapide” que vous en avez besoin, voici ce que vous pouvez tenter.

Se connecter à un serveur plus proche physiquement de chez vous

D’une manière générale, plus le serveur VPN est proche d’où vous êtes, plus la vitesse devrait être élevée. Votre trafic aura moins à parcourir, l’information reviendra donc plus vite. Ce n’est pas toujours possible si vous devez vous connecter dans un pays en particulier, par exemple, mais si vous pouvez, n’hésitez pas à essayer.

Certains VPN ont une fonctionnalité de test de débit dans leurs apps, mais vous pouvez toujours utiliser un site dédié comme Ookla Speedtest pour effectuer le test.

Se connecter à un serveur pas surchargé

Lorsque trop d’utilisateurs utilisent un même serveur VPN, celui-ci est surchargé et votre vitesse de connexion s’en ressent. Certains VPN affichent le statut de leurs serveurs en temps réel. Si vous choisissez un serveur non surchargé, vous devriez constater la différence sur votre débit. Si vous n’avez pas cette information, essayez plusieurs serveurs pour savoir lequel vous offre la vitesse la plus élevée.

Essayer un protocole VPN différent

Un protocole VPN est un jeu d’instructions entre l’app VPN sur votre appareil et le serveur VPN qui détermine comment la connexion sécurisée doit être établie. Il en existe un certain nombre, chacun avec leurs avantages et leurs inconvénients en termes de vitesse et de sécurité. Si vous vous connectez via un protocole plutôt qu’un autre, vous pouvez améliorer la vitesse.

Aujourd’hui, c’est OpenVPN qui est le plus populaire, offrant un bon compromis entre vitesse, stabilité et sécurité. Nombre de fournisseurs proposent aussi des protocoles plus récents comme IKEv2 et WireGuard qui promettent d’être plus rapides tout en étant très rapides. Certains ont même développé leurs propres protocoles propriétaires comme Lightway de ExpressVPN et NordLynx de NordVPN. Passer sur l’un de ces protocoles peut augmenter votre débit. Attention cependant, ceux-ci n’ont pas été autant éprouvés qu’OpenVPN.

Si vous préférez utiliser OpenVPN, optez pour l’UDP plutôt que le TCP. Si TCP est souvent plus stable, il est plus lent que UDP. La plupart des apps VPN permettent de changer le protocole dans leurs paramètres. Essayez de changer pour voir ce qui vous offre les débits les plus rapides.

Activer le split-tunneling si disponible

Si votre fournisseur propose une fonctionnalité de split-tunneling, essayez de l’activer pour voir si votre débit augmente. Cela permet d’envoyer uniquement le trafic que vous voulez via la connexion VPN, le reste étant envoyé de manière traditionnelle par votre FAI.

Par exemple, si vous utilisez votre VPN pour le streaming, vous pouvez faire passer uniquement le trafic streaming via le VPN, pour ne pas ralentir vos sessions de jeu en ligne. Cela permet aussi d’optimiser vos vitesses VPN pour certaines activités. Moins il y a de data qui passe dans le tuyau, plus le débit sera élevé.

Utiliser une connexion filaire

Utiliser une connexion filaire offre souvent des débits plus élevés que via le Wi-Fi. Il y a de fortes chances que vous ayez plusieurs appareils connectés constamment en Wi-Fi. Ce qui utilise déjà beaucoup de bande-passante. Si vous avez l’équipement nécessaire, essayez de vous connecter en filaire directement sur votre routeur puis de vous connecter à votre VPN.

Fermer les apps non vitales en arrière-plan

Si vous avez des apps en arrière-plan que vous n’utilisez pas, celles-ci peuvent consommer des ressources et ralentir votre connexion. Prenez le temps de faire le ménage et de fermer ce que vous n’utilisez pas. Vous récupèrerez un ordinateur qui tourne mieux et, probablement, un débit plus élevé.

Redémarrer le routeur et les autres appareils

Quand avez-vous redémarré vos appareils pour la dernière fois ? Ordinateur, routeur et autre ont aussi besoin, à l’occasion, d’être redémarrés. Lorsque vous redémarrez votre ordinateur, vous libérez de la RAM, fermez des processus ouverts depuis longtemps, etc. Aussi cliché que cela puisse sembler, redémarrer peut influer sur vos débits. Essayez.