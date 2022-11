Mozilla regroupe son VPN et son relai email dans un pack à 7 $ par mois

Mozilla propose un pack regroupant son VPN et Firefox Relay, pour 7 $ par mois (en paiement annuel).

Les services pour la vie privée de Mozilla risquent de devenir plus intéressants à vos yeux si vous hésitiez à vous lancer. L’entreprise propose désormais son réseau privé virtuel (VPN) et son service Firefox Relay Premium dans un pack à 7 $ par mois lorsque vous payez à l’année. En temps normal, le VPN coûte 5 $ par mois (là encore avec un paiement annuel) en lui-même, cela pourrait donc être un choix très intéressant si vous voulez aller plus loin.

Mozilla propose un pack regroupant son VPN et Firefox Relay

Le VPN de Mozilla vient sécuriser le trafic pour un maximum de cinq appareils, avec des serveurs dans plus de 30 pays, sans aucun log et des avantages comme l’accès “multi-hop” qui utilise plus d’un serveur pour protéger encore davantage votre connexion. Ceci étant dit, le Firefox Relay est peut-être plus intrigant. Vous avez grâce à ce service des alias email pour dissimuler vos véritables adresses email ainsi qu’un masquage du numéro de téléphone pour éviter que ces informations ne tombent entre les mains de spammers et autres hackers. Vous n’aurez plus (trop) à vous inquiéter de vous inscrire sur tel ou tel service qui pourrait être compromis par la suite.

Pour 7 $ par mois (en paiement annuel)

Firefox Relay ne convient cependant pas nécessairement à tout le monde. La taille des emails est toujours limitée à 10 Mo et il vous faudra une extension Chrome si vous n’utilisez pas le navigateur Firefox. Certains services similaires vous conviendraient peut-être davantage sur ce segment. Apple offre la même chose si vous êtes dans l’écosystème de la marque à la pomme tandis que Google le propose avec son VPN, du stockage dans le cloud et d’autres avantages dans un même pack. À ce prix, les services de Mozilla peuvent être vraiment intéressants si vous voulez rester sur Firefox.