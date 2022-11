Proton Drive vs Google Drive : quel service l’emporte ?

Google Drive existe depuis plus de 10 ans. Proton Drive, quant à lui, est tout récent. Pourtant, ce dernier service de stockage dans le cloud est très prometteur. Petite comparaison.

Si vous cherchez un service pour stocker vos fichiers dans le cloud, peut-être savez que les développeurs de Proton Mail ont lancé Proton Drive, qui promet sécurité et confidentialité. Nous le comparons dans cet article à son principal concurrent, Google Drive. Évidemment, nous ne nous attendons pas à ce que le tout jeune service Proton Drive puisse rivaliser dans tous les segments avec Google Drive, mais voyons comment il se comporte.

Voyons tout d’abord les bases

Avec Proton Drive, vous n’avez que 500 Mo de stockage gratuit. Proton Unlimited coûte 12 $ par mois et vous offre jusqu’à 500 Go. Avec ce pack, vous avez aussi des avantages dans d’autres produits Proton, des alias email dans Proton Mail et jusqu’à 10 appareils pour Proton VPN.

Google offre 15 Go de stockage gratuit à ses utilisateurs, mais répartis entre les produits Google, principalement Gmail et Google Drive. Pour 10 $ par mois, vous avez 2 To de stockage et l’offre grimpe jusqu’à 30 To (150 $ par mois).

Vous pouvez stocker tout type de fichier dans Proton Drive et Google Drive, les organiser dans des dossiers, mais Proton Drive est très loin de Google Drive en ce qui concerne la prévisualisation. Celle-ci ne fonctionne que sur les images à l’heure actuelle. Vous ne pouvez pas ouvrir les fichiers vidéo, audio ni même les PDF dans un onglet du navigateur. Et Proton Drive n’offre pas de suite comme Google Docs, Sheets et Slides.

En termes d’apps, Proton Drive n’a, pour l’heure, que son interface web, pas d’apps mobiles ou desktop pour la synchronisation. Cependant, les apps sont en cours de développement, tout comme la prévisualisation étendue des fichiers.

Fonctionnalités et interface

Proton Drive vante le chiffrement de bout-en-bout de son produit. Proton Drive est même capable de détecter lorsqu’il est censuré à plus haut niveau et rerouter le trafic en conséquence. Le service est aussi accessible via le navigateur Tor pour encore plus de confidentialité. Ces fonctionnalités sont la plus grande raison qui fera préférer Proton Drive à Google Drive.

Google Drive ne manque pas de fonctionnalités pour la sécurité, mais le chiffrement n’est pas présent à toutes les étapes. Le risque reste mince, mais Proton Drive va jusqu’à l’éliminer (presque) totalement.

Le partage de fichier et de dossier est aussi très efficace sur Proton Drive, au même niveau que Google Drive. Les liens partagés peuvent être protégés par mot de passe et ont une date d’expiration. Proton Drive propose un paramètre plus intuitif que Google sur ces choses-là.

L’interface web de Proton Drive est aussi très bien réalisée, avec moult thèmes. Passez un peu de temps avec les deux et vous constaterez que Google Drive semble bien pâle en comparaison.

Ceci étant dit, en termes de fonctionnalités et de flexibilité, c’est Google Drive qui l’emporte largement. Ce dernier permet une recherche dans les fichiers, la mise en place de filtres sur les types de fichier et les dates, etc. Ce qui n’a rien de surprenant quand on connaît l’historique de l’entreprise, mais la recherche Google est parfaite.

À l’heure actuelle, vous ne pouvez qu’envoyer et glisser-déplacer des fichiers avec Proton Drive. En ce qui concerne les transferts de fichiers et modifications, Google Drive et Proton Drive font jeu égal, ces opérations sont gérées aussi rapidement et de manière très fiable des deux côtés.

Verdict ?

Google Drive est clairement au-dessus dans la plupart des catégories, ce qui était attendu. Avec dix ans de développement et de nombreuses applications dédiées, le champ des possibles est trop large pour Proton Drive. Ceci étant dit, le service de Proton affiche un énorme potentiel.

Comme Google Drive, Proton Drive fait partie d’une suite d’apps, Proton Mail étant le plus connu. Si vous êtes prêt à payer un abonnement mensuel, vous aurez accès à ces apps très sécurisées et fiables. Et vous prendrez vos distances avec le géant Google qui génère ses revenus par la publicité, et vos données.

D’un autre côté, si vous êtes déjà plongé dans l’écosystème Google, vous pourriez considérer que le jeu en vaut la chandelle, si l’on peut dire. Davantage de stockage pour moins cher, et bien davantage de fonctionnalités.

Dans l’ensemble, Proton Drive est très prometteur, et devrait certainement plaire à celles et ceux qui mettent l’accent sur la sécurité et la confidentialité par-dessus tout le reste. Pour l’heure, cependant, Google Drive a bien plus de fonctionnalités que Proton Drive, de la prévisualisation et à la recherche et l’édition. Autant d’éléments à prendre en considération avant de choisir votre solution de stockage dans le cloud.