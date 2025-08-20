Xbox Game Pass : une formule cloud gaming à prix réduit en préparation ?

Microsoft préparerait une nouvelle offre Xbox Game Pass à prix réduit, dédiée uniquement au cloud gaming. Cette formule, encore non officialisée, viserait à rendre le service plus accessible, tout en limitant l’accès aux jeux via le streaming.

Tl;dr Microsoft vise un cloud gaming plus accessible et abordable.

Des innovations techniques sont annoncées pour Xbox et le cloud.

Pas encore de confirmation officielle d’un abonnement moins cher.

Vers une accessibilité renforcée du cloud gaming chez Xbox

Le secteur du cloud gaming continue de susciter un intérêt croissant, et Microsoft, via sa branche Xbox, semble déterminée à rendre cette technologie toujours plus abordable. Lors du dernier podcast officiel de la marque, c’est Jason Ronald, vice-président en charge de la prochaine génération Xbox, qui a levé le voile sur de potentielles évolutions. Interrogé sur l’accessibilité au service, il n’a pas manqué de rappeler que l’abonnement actuel à 20 dollars par mois pouvait représenter un frein pour certains joueurs, avant d’ajouter : « Je pense que cela nous ouvre vraiment la possibilité de rendre le service bien plus accessible et abordable, que ce soit via de nouveaux territoires ou des modes d’accès innovants au cloud. »

Nouvelles offres : vers une formule dédiée au cloud ?

Bien qu’aucune annonce officielle n’ait été faite concernant l’arrivée d’une offre moins onéreuse, les propos tenus par Ronald laissent penser qu’un ajustement tarifaire pourrait être dans les cartons. Plusieurs rumeurs évoquent depuis quelque temps déjà l’éventualité d’un abonnement axé uniquement sur le cloud — voire, dans les scénarios les plus optimistes, une version gratuite financée par la publicité. Toutefois, il paraît peu probable que Microsoft aille jusqu’à offrir un service totalement gratuit. Une hypothèse réaliste serait plutôt une déclinaison de l’actuel Game Pass limitée au streaming, sans les avantages additionnels.

Des concessions techniques à prévoir ?

Si une telle offre venait à voir le jour, quelques concessions pourraient s’imposer aux utilisateurs. Il ne serait pas étonnant que la bibliothèque de jeux proposée se trouve réduite ou que des limitations techniques — comme une résolution ou un nombre d’images par seconde inférieur — soient appliquées. Un compromis finalement assez classique pour ce type de service.

L’innovation technologique en ligne de mire

Autre axe fort annoncé lors du podcast : l’investissement massif dans la prochaine génération matérielle Xbox et ses technologies associées. « En partenariat avec AMD, nous développons des composants dédiés pour enrichir les expériences vidéoludiques à venir », a ainsi souligné Ronald. L’ambition est clairement affichée : renforcer le cloud gaming grâce à des avancées telles que le rendu neuronal ou encore l’intelligence artificielle. À titre d’exemple, des concurrents comme Nvidia GeForce Now viennent justement d’annoncer une montée en puissance technologique spectaculaire — supportant désormais jusqu’à la résolution 5K et 120 images par seconde — poussant ainsi Game Pass à accélérer sa propre évolution.

Pour l’heure, ni calendrier ni détails concrets n’ont filtré concernant ces nouveautés ou la potentielle refonte tarifaire tant attendue. Mais si l’on en croit le ton enthousiaste du responsable Xbox, la plateforme semble prête à franchir une nouvelle étape dans sa conquête du marché du jeu dématérialisé.