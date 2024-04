Uber simplifie l’accès et la personnalisation de ses outils de sécurité

Il est possible d'activer les outils pour chaque trajet ou uniquement pour ceux effectués après 21h.

Tl;dr Uber met en place un ensemble d’outils de sécurité.

Les passagers peuvent activer l’enregistrement audio pour les voyages.

Les préférences de sécurité peuvent être personnalisées selon l’heure et le lieu.

Les nouvelles fonctionnalités sont en cours de déploiement.

Uber renforce la sécurité pour les utilisatrices

Dans une ère où les femmes doivent prendre des mesures de précaution, surtout la nuit, lors de l’utilisation de services de covoiturage, Uber a décidé d’intervenir. L’entreprise, bien connue pour son application de réservation de voitures avec chauffeur, a décidé de rendre la sécurité de ses utilisatrices une priorité.

Une palette d’outils pour une tranquillité d’esprit accrue

Désormais, Uber regroupe tous ses outils de sécurité dans un seul espace facilement accessible. Il est possible de personnaliser ces outils afin qu’ils se déclenchent automatiquement en fonction des préférences de chaque utilisateur. Par exemple, dans la nouvelle section des préférences de sécurité de l’application, les passagers peuvent définir les moments où ces outils de sécurité doivent être activés automatiquement, que ce soit pour chaque trajet après 21h, pendant les week-ends ou seulement pour les trajets qui commencent à moins de 50 mètres d’un bar ou restaurant.

Des options de sécurité personnalisables

Parmi les nouveaux outils de sécurité, on retrouve l’enregistrement audio que l’entreprise a introduit récemment. Uber garantit que ces enregistrements sont cryptés et inaccessibles à tous, y compris à l’entreprise elle-même. Toutefois, en cas d’incident lors d’un trajet, les passagers ont la possibilité de signaler cet incident et de partager l’enregistrement audio avec Uber comme preuve. Un autre outil disponible est la vérification par code PIN, qui permet aux utilisatrices de s’assurer qu’elles entrent dans le bon véhicule. De plus, la fonctionnalité RideCheck offre la possibilité à Uber de détecter si un trajet dévie de son itinéraire ou s’arrête inopinément. Enfin, la fonctionnalité “Share My Trip” offre la possibilité de partager automatiquement l’emplacement en temps réel et les détails du trajet avec des contacts de confiance.

Une expansion prévue

Pour le moment, cette nouvelle page de préférences de sécurité n’est accessible qu’aux États-Unis, au Canada et dans les pays d’Amérique latine. Cependant, l’entreprise prévoit d’étendre ces nouvelles fonctions à d’autres régions. Les utilisateurs pourront accéder au nouveau portail via les paramètres de l’application, ou en touchant l’icône du bouclier de sécurité (Safety Toolkit) lors d’un trajet, et ensuite en sélectionnant “Set up safety preferences”.