Changez ces paramètres pour rendre l’app Uber plus confidentielle

Uber est une app qui utilise aussi vos données personnelles. Pour diverses raisons. Voici les paramètres à modifier pour gagner en confidentialité.

La plupart des utilisateurs profitent d’Uber pour appeler un taxi, oubliant l’app une fois cela fait. Mais Uber, de son côté, ne vous oublie pas. L’app peut vous traquer et collecter des données pour des publicités ciblées. Uber propose cependant un certain nombre de paramètres que vous pouvez changer pour contrôler ce niveau de traque et rendre ainsi l’application plus privée.

Désactiver l’accès à la localisation

Uber n’a pas besoin de vos données de localisation. Si vous refusez l’accès au GPS à Uber, vous pourrez tout à fait utiliser l’app. Vous devrez cependant saisir manuellement votre localisation de récupération à chaque fois, mais c’est le seul inconvénient. J’utilise Uber ainsi depuis plus de cinq ans sans le moindre problème. Le seul risque, finalement, c’est que vous saisissiez une mauvaise adresse comme point de récupération, dans la mesure où le GPS ne sert pas.

Pour désactiver l’accès à la localisation, allez dans les paramètres ou réglages de votre téléphone, puis Confidentialité et sécurité, Services de localisation et enfin Uber. Ce paramètre est au même endroit sur iOS et Android.

Réduire le ciblage publicitaire

Lorsque vous êtes en déplacement, vous pouvez voir une publicité dans l’app Uber. Ces publicités utilisent vos données, comme votre localisation, vos voyages, l’historique d’utilisation, les commandes de nourriture et autre. S’il n’est pas possible de désactiver totalement les publicités, vous pouvez empêcher l’entreprise d’utiliser vos données pour cibler les publicités.

Pour cela, ouvrez l’app et sélectionnez l’onglet Compte dans le coin inférieur droit. Ensuite, allez dans Paramètres > Confidentialité > Offres et promotions d’Uber. Désactiver “Autoriser les offres et promotions personnalisées d’Uber”.

Revenez dans la page de paramètres de Confidentialité et sélectionnez “Annonces sur Uber Eats”. Désactivez “Bénéficier d’annonces personnalisées sur Uber et Postmates”.

Revenez dans la page de paramètres de Confidentialité et sélectionnez “Annonces sur l’application pour les courses” et désactivez “”Personnalisez les annonces que vous voyez pendant les courses”.

Enfin, vous pouvez supprimer les informations d’identité de genre, l’entreprise utilisant cette donnée pour les publicités, le marketing et l’UX. Dans la page de paramètres dédiés à la Confidentialité, allez dans Identité de genre, tapotez sur l’icône en forme de crayon et sélectionnez “Supprimer mes informations de genre”.

Limiter le spam de notifications et emails

Vos données Uber sont aussi utilisées pour du marketing ciblé via les notifications push et emails. Vous pouvez limiter cela en vous rendant dans l’onglet Compte de l’app Uber et en allant dans Paramètres > Communication. Vous pouvez aller dans Notifications Push et tout désactiver. Revenez sur la page Communication et sélectionnez E-mail. Désactivez tout ici aussi.

Supprimer les apps connectées non souhaitées

Si vous avez utilisé votre compte Uber pour vous connecter sur d’autres services ou connecté Uber avec d’autres apps par le passé, vous devriez prendre le temps de repasser cette liste pour supprimer les accès qui n’ont plus lieu d’être. Pour supprimer les services liés à votre compte Uber, allez dans l’onglet Compte d’Uber, tapotez sur votre nom en haut de l’écran. Allez dans l’onglet Sécurité en haut et supprimer les apps en question dans la section Applications de réseaux sociaux connectées. Ensuite, allez dans “Confidentialité et données” et faites défiler jusqu’à “Applications tierces avec accès au compte” pour supprimer les apps que vous n’utilisez plus.