Uber pourrait lancer un service similaire à TaskRabbit

Dans un futur plus ou moins proche, lorsque vous aurez besoin de quelqu’un pour vous aider à faire quelque chose, vous pourriez trouver cette personne via l’application Uber sur votre téléphone. En effet, selon Bloomberg, l’entreprise explore la possibilité de proposer un service similaire à TaskRabbit. Le développeur Steve Moser a découvert du code caché dans l’app iOS Uber pour une telle fonctionnalité, sous le nom de code “Chore”.

Si l’on en croit la version actuelle du code, Chore vous laisserait engager des “exécutants” et vous pouvez spécifier dans l’app l’aide dont vous avez besoin, la durée que cela devrait prendre, selon vous, et l’heure à laquelle vous souhaitez que la personne arrive.

Bien sûr, vous pourrez saisir l’adresse où vous voulez que la personne aille avant de soumettre votre demande. Uber va alors calculer un montant qui prend en considération le temps nécessaire pour terminer la tâche, mais vous devrez payer un minimum d’une heure, peu importe la tâche. Bloomberg explique que le code que Steve Moser a découvert ne laissait aucun indice quant aux types de demandes que vous pourrez faire, mais le concurrent de ce potentiel service, TaskRabbit, dispose, lui, de nombreuses catégories, parmi lesquelles le ménage, l’assemblage de meuble, l’aide pour l’électricité, la plomberie, la fixation d’un téléviseur, l’emballage et le déménagement, le déneigement, l’aide informatique, la garde d’animaux et même les soins aux personnes âgées.

Comme toute autre fonctionnalité encore en développement, il est possible de Chore ne soit jamais proposé au grand public. Si cela devait être le cas, ce serait alors un énorme gros nouveau projet pour Uber, qui est reconnu pour ses services de transport avec chauffeur et la livraison de nourriture. Ces derniers mois, Uber a déployé Carshare, qui permet aux utilisateurs d’emprunter des voitures à des propriétaires privés, dans davantage de régions, dans le cadre de son engagement de devenir une plateforme zéro-émission d’ici à 2040. Elle a aussi mis en place un numéro gratuit – 1-833-USE-UBER (1-833-873-8237) – pour réserver une course, immédiate ou pour plus tard.