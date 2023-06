Uber va commencer à afficher des publicités vidéo dans ses apps. Celles-ci pourront durer jusqu'à 90 secondes.

Uber affichera bientôt des publicités vidéo dans ses apps. Celles-ci apparaîtront pendant que vous attendez que votre chauffeur arrive et pendant le trajet, après que vous avez passé commande sur Uber Eats et dans les résultats de recherche et d’autres sections de Drizly, comme l’a annoncé l’entreprise à The Wall Street Journal. Des publicités seront aussi visibles sur les tablettes placées dans certaines voitures Uber.

Les utilisateurs des États-Unis verront les premières publicités dès cette semaine. Les tablettes seront installées ville après ville dans le pays. Et la société a l’intention de déployer ses publicités vidéo au Royaume-Uni, en France, en Australie et dans d’autres pays dans les mois à venir.

Uber Eats affiche des publicités statiques depuis 2019, l’application de VTC depuis l’année dernière. L’entreprise a commencé à proposer un nouvel outil de publicités dans Drizly, l’application pour commander de l’alcool qu’elle avait racheté en 2021, l’année derière. Mark Grether, vice-président et directeur général de la division publicité d’Uber, déclarait que l’entreprise voudrait atteindre le milliard de dollars de revenus publicitaires en 2024.

Les publicités vidéo dans l’app seront muettes par défaut (l’audio sera activé sur les tablettes dans les voitures) et pourront durer jusqu’à 90 secondes. Une course Uber dure environ 15 minutes, en moyenne, les utilisateurs passent entre 2 et 3 minutes à regarder l’app durant chaque voyage. “Nous avons deux minutes de votre attention. Nous savons où vous êtes, nous savons où vous allez, nous savons ce que vous avez mangé”, déclarait Mark Grether au Journal. “Nous pouvons utiliser tout cela pour cibler des publicités vidéo pour vous.”

L’entreprise explique par ailleurs qu’elle ne partagera pas les données personnelles avec les publicitaires. Vous pourrez aussi demander à sortir du dispositif de ciblage basé sur les données démographiques et votre activité dans les apps Uber, mais vous ne pourrez désactiver les publicités purement et simplement. À moins, bien sûr, de verrouiller votre téléphone ou de passer sur une autre app.

Pour l’heure, on ne sait pas s’il sera possible de fermer immédiatement une pub une fois sa lecture initiée. Uber a clarifié à Engadget que les publicités ne vous empêcheront pas d’accéder aux fonctionnalités d’urgence ni d’envoyer un message à un chauffeur ou un livreur.