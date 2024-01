Uber met fin au service de livraison d’alcool Drizly, trois ans après son acquisition

L'entreprise a fait l'acquisition de Drizly pour une somme de 1,1 milliard de dollars.

Uber ferme Drizly, le géant de la livraison d’alcool

La société de renommée mondiale, Uber, qui a acquis Drizly en 2021 pour la somme fulgurante de 1,1 milliard de dollars, a pris la décision actuellement de fermer le service de livraison d’alcool américain.

Retour vers la stratégie de base

Selon le vice-président d’Uber, Pierre-Dimitri Gore-Coty, la société a pris la décision de se recentrer sur son activité principale : Uber Eats. Cette décision intervient après trois années durant lesquelles Drizly a opéré en toute indépendance au sein du groupe Uber. En dépit de cette décision, Uber continuera à livrer de l’alcool à ses clients via son application Uber Eats.

Les problèmes de cybersécurité ont-ils influencé la décision ?

Au sein d’une société de plus en plus numérique, la question de la cybersécurité est omniprésente. Drizly n’a pas échappé à cette réalité, ayant confessé une fuite de données en 2020, exposant ainsi les informations de 2,5 millions de ses clients. Est-il donc possible que ces problèmes de cybersécurité aient influencé la décision d’Uber de fermer Drizly ? Les indices restent flous.

Des exigences sévères de la part de la FTC

Suite à l’acquisition de Drizly par Uber, la Federal Trade Commission a exigé de James Cory Rellas, PDG de Drizly, une série de mesures pour protéger ses utilisateurs. Parmi ces mesures, la destruction de toutes les données personnelles collectées sans lien avec ses services ou l’obligation de mettre en place des programmes de sécurité de l’information.