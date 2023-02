Les apps Google Workspace se refont une petite beauté

Google prépare de nombreuses mises à jour pour ses apps Workspace dont une modification du design avec Material Design 3.

Google va apporter un certain nombre de nouvelles fonctionnalités dans ses apps Workspace au cours des prochaines semaines, y compris un petit changement de style rafraîchissant. La firme de Mountain View va mettre à jour le design de Drive, Docs, Sheets et Slides dans les semaines à venir, en puisant dans son Material Design 3. Google explique que ses nouveaux designs permettront d’homogénéiser l’interface utilisateur et de mettre davantage l’accent sur les outils les plus appréciés dans chacune des applications.

Il y a une autre mise à jour très intéressante qui arrivera sur Drive dans les prochaines semaines, dans le cadre de l’initiative pour la collaboration Smart Canvas. Google introduira une barre d’outils pour simplifier le partage, le téléchargement, le déplacement et la suppression de plusieurs fichiers à la fois. Google ajoutera aussi une option pour filtrer les fichiers par type – document, vidéo, PDF et .zip – sans avoir à rechercher quelque chose d’abord. Une meilleure gestion de fichiers dans Drive est toujours appréciable.

Plusieurs nouveautés vont aussi faire leur apparition dans Docs. Dès aujourd’hui, vous pouvez accéder à un chronomètre directement dans l’app, ce qui pourrait être utile si vous voulez rester extrêmement concentré(e) sur de petites tâches. Dans les prochaines semaines, Docs accueillera aussi les réactions via emoji pour les commentaires, lesquels peuvent être utilisés pour mettre l’accent sur une réponse, par exemple. Un template d’invitation pour le calendrier sera aussi bientôt disponible dans l’application.

En ce qui concerne Sheets, vous pouvez dès aujourd’hui prévisualiser un lien Google Maps directement dans l’app. Google explique que ceci sera utile pour des opérations comme le suivi logistique ou la planification d’événements. Une fonction peut-être plus intéressante au quotidien, les raccourcis de date. En tapant simplement @today, @yesterday, @tomorrow et @date, vous pouvez ajouter rapidement la date correspondante dans un document, sans avoir à vérifier dans l’agenda. Cette fonctionnalité est disponible à tous dès aujourd’hui, avec la possibilité d’ajouter les valeurs des actions de la bourse ainsi que les monnaies avec le raccourci @ suivi du nom d’une entreprise, d’une abréviation d’une action ou d’une monnaie.