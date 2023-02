Les modes économiseur de mémoire et d’énergie de Google Chrome arrivent pour tout le monde

Google Chrome accueille officiellement les modes d'économie de mémoire et d'énergie. Votre ordinateur devrait être moins sollicité au quotidien.

Depuis maintenant 14 ans que Google Chrome a été lancé sur le marché, le navigateur web du géant américain est devenu un énorme consommateur de ressources. Version après version, la mémoire et la batterie des appareils étaient toujours davantage mis à contribution, sans, semble-t-il, réelle volonté d’optimisation. Aujourd’hui, la firme de Mountain View fait enfin ce qu’il faut en ce sens pour relâcher la pression sur votre ordinateur. Dans la version Chrome 110 pour Windows, macOS et Chrome OS, l’entreprise déploie les modes d’économie de mémoire et d’énergie.

Ces fonctionnalités, annoncées par Google en décembre dernier, sont toutes deux activées par défaut. Vous pouvez les désactiver dans la section Performances des paramètres de Chrome.

L’économiseur de mémoire vient geler les onglets inactifs pour libérer de la RAM pour les autres pages et apps. Lorsque vous cliquez sur un onglet gelé, vous pourrez reprendre exactement là où vous vous étiez arrêté(e). Comme Android Police le précise, une icône en forme de compteur de vitesse montre que l’onglet était inactif et qu’il est désormais actif. Il est possible de placer certains sites en exception avec l’option “Toujours laisser ces sites actifs”. Selon Google, cette fonctionnalité permet de limiter l’utilisation de la mémoire de jusqu’à 30 %. Et sinon, vous pouvez simplement fermer les onglets que vous n’utilisez pas !

Votre ordinateur devrait être moins sollicité au quotidien

L’économiseur d’énergie, quant à lui, peut commencer à limiter l’activité en arrière-plan, le taux de rafraîchissement des vidéos et autres effets d’animation lorsque vous utilisez Chrome sur votre ordinateur portable et que le niveau de batterie descend sous les 20 %. Il est aussi possible de configurer la fonctionnalité pour se déclencher dès que vous débranchez le chargeur et améliorer ainsi son efficacité. Lorsque l’économiseur d’énergie est activé, vous verrez une icône en forme de feuille à côté de la barre d’adresse et, de fait, moins d’effets visuels sur l’onglet actif.