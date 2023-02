Google Chromecast : 5 commandes vocales que vous ne connaissez (peut-être) pas

Un Google Chromecast branché sur un TV est un outil très puissant. D'autant plus qu'il intègre Google Assistant, vous donnant accès à de nombreuses fonctionnalités par la voix.

Google Assistant fait le plus souvent référence aux smartphones Android et autres enceintes connectées. Cependant, le géant de la tech l’a intégré en 2020 aux téléviseurs via Chromecast. Le dongle plus abordable dispose d’une télécommande avec un bouton dédié pour activer Google Assistant. Restez appuyé dessus, demandez ce que vous voulez et profitez. Et vous pouvez faire beaucoup avec votre simple voix.

Demandez le titre film qui ne vous revient pas

Vous êtes prêt(e) à regarder un film, mais impossible de vous souvenir du titre de ce que vous vouliez regarder. Vous l’avez sur le bout de la langue. Chromecast peut le rechercher pour vous. Il vous suffit de poser des questions : “Quelle est la série TV coréenne avec un jeu et une poupée qui fait peur ?” (Squid Game). “Le film d’espionnage avec Anne Hathaway ?” (Max la Menace). Et l’assistant vous demandera même si vous voulez regarder le film, un trailer ou autre.

Revenir en arrière sur un épisode ou un film

Il peut arriver que, en regardant un épisode ou un film, vous ayez besoin de revoir une scène. Vous pouvez le faire manuellement, via la télécommande, mais c’est assez frustrant si vous avez 10 minutes à “rembobiner”. Il y a une méthode bien plus simple. Dites simplement “Rembobine 10 minutes”. Vous pouvez aussi revenir à un timecode précise, comme 1 heure 12 minutes et 20 secondes. Cela fonctionne aussi pour avancer dans la vidéo.

Diffuser le flux vidéo de votre caméra de sécurité sur le TV

De nombreuses caméras de sécurité sont compatibles Google Assistant. Cela signifie que vous pouvez les intégrer dans l’app Google Home et voir les flux sur n’importe quel écran compatible Google Assistant., y compris sur votre TV avec Chromecast. Pour ce faire, dites “montre-moi la caméra de la porte d’entrée”, par exemple. Pratique pour vérifier qui est à la porte.

À noter, pour que cela fonctionne, il faut que les caméras soient dans la même maison que le Chromecast.

Afficher des images précises de Google Photos

Un grand TV est aussi parfait pour consulter les photos. D’ordinaire, il faudrait transférer lesdites photos sur une clef USB et brancher cette dernière sur le TV Avec Google Chromecast, dites simplement “montre-moi mes photos”. Mais le meilleur dans tout cela, c’est que vous pouvez être plus précis : “Montre-moi mes photos de Paris” ou “Montre-moi mes photos de la Saint-Valentin”. Si l’option de reconnaissance faciale est activée, vous pouvez aussi demander “Montre-moi les photos de [untel]”.

Afficher la météo

Vérifier la météo avant de sortir est toujours une bonne idée. Avec Google Assistant, c’est très simple. Il suffit de demander : “Quel temps fait-il ?” et l’Assistant vous donne la météo locale. En plus de vous donner l’information vocalement, elle vous affiche sur le TV les prévisions, avec les températures et pour plusieurs joueurs. Vous pouvez aussi préciser les dates, le lieu et l’unité pour les températures (Fahrenheit, Celsius ou Kelvin).