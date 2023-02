Google fait appel à ses employés pour améliorer les réponses de son chatbot Bard

Google fait appel à ses employés pour améliorer son chatbot Bard. L'objectif est d'améliorer la précision générale de son produit.

Dans une vidéo publicitaire publiée sur Twitter par Google, le chatbot Bard du géant, propulsé par l’intelligence artificielle, a donné de fausses informations concernant le télescope spatial James Webb (JWST). “Le JWST a pris les toutes premières photos d’une planète à l’extérieur de notre système solaire”, déclarait-il, ce qui est faux – c’est au Very Large Telescope du European Southern Observatory que l’on doit cette première. Aujourd’hui, le géant américain cherche à améliorer la précision de Bard et, selon CNBC, il demande de l’aide à ses employés.

Le vice-président de la recherche chez Google, Prabhakar Raghavan, aurait envoyé un email à des membres du staff, leur demande de réécrire des réponses de Bard sur des sujets qu’ils connaissent bien. Le chatbot “apprend mieux par l’exemple”, explique Prabhakar Raghavan, et en l’entraînant avec des réponses factuelles, cela permettra d’améliorer sa précision. Prabhakar Raghavan incluait aussi une liste de choses à “faire et ne pas faire” en ce qui concerne la correction des réponses de Bard, toujours selon l’email obtenu par CNBC.

Par exemple, les réponses devraient être rédigées à la première personne, le plus neutre possible dans l’opinion et elles devraient être écrites dans un style poli, courant et accessible. Les employés doivent aussi “éviter tout préjugé de race, nationalité, genre, âge, religion, orientation sexuelle, idéologie politique, localisation ou catégories similaires”. Ils ne doivent pas non plus décrire Bard comme une personne, suggérer qu’il a des émotions ou affirmer qu’il peut faire quoi que ce soit comme un humain. De plus, ils doivent donner une mauvaise note à toute réponse du chatbot qui contiendrait “des conseils légaux, médicaux ou financiers” ainsi que du contenu haineux ou grossier.

Ce mémo de Prabhakar Raghavan survient peu de temps après un autre email, envoyé cette fois par le PDG de Google, Sundar Pichai, qui leur demandait de prendre quelques heures de leur temps chaque semaine pour tester le chatbot. Les employés de Google avaient critiqué le PDG pour avoir déployé Bard “trop tôt” et que son développement avait été “bâclé”. Ce dernier leur offre aujourd’hui la possibilité d'”aider à façonner [le chatbot] et à contribuer” en testant ce nouveau produit. Il rappelait aussi à tous que certains des “produits les plus réussis [de Google] n’ont pas été les premiers sur le marché” et que ceux-ci “ont gagné leur popularité parce qu’ils répondaient à des besoins utilisateur important et qu’ils étaient façonnés sur des connaissances techniques profondes”.

Les gens ont anticipé la réponse de Google à ChatGPT depuis le lancement du chatbot d’OpenAI en fin d’année dernière. Cette technologie, grandement soutenue par Microsoft, a suscité énormément d’intérêt ces derniers mois, suffisamment pour secouer Alphabet et ses investisseurs. Google a tenté de rassurer les craintes de ces derniers pendant la présentation de ses résultats financiers au début du mois en évoquant son propre chatbot et le développement de son propre outil de recherche propulsé par l’IA pour concurrencer la nouvelle génération de Bing dopée, elle, à ChatGPT.