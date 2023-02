La solution de tracking publicitaire respectueuse de la vie privée de Google arrive sur Android en bêta

Google commence à déployer sa Privacy Sandbox en bêta, le début de la fin du ciblage publicitaire sur les appareils Android.

Google déploie une version bêta de sa Privacy Sandbox pour Android. Il s’agit là de tenter de concilier vie privée des utilisateurs et publicité ciblée, quelque chose sur lequel le géant de la recherche travaille depuis plusieurs années, ceci pour prendre ses distances avec le tracking basé sur des cookies.

L’un des piliers de cette Privacy Sandbox est l’API Topics, qui récupère une liste de vos centres d’intérêt en se basant sur vos habitudes. Le système compare ensuite cela à une base de données de l’Interactive Advertising Bureau et aux données de Google. Les éditeurs partenaires peuvent interroger cette API, qui donne donc une liste de centres d’intérêt pour proposer des publicités plus pertinentes sans pour autant partager d’informations intrusives. Google explique que ces centres d’intérêts sont “stockés seulement pendant trois semaines et les vieux sujets sont supprimés”. De plus, les données et le traitement sont réalisés sur l’appareil “sans la moindre communication avec des serveurs externes, y compris ceux de Google.”

Cette bêta marque la première fois que la Privacy Sandbox est disponible publiquement sur Android. Google travaille toujours sur la version pour Chrome, que les développeurs peuvent déjà tester depuis environ un an. La firme de Mountain View explique avoir reçu des retours de centaines d’entreprises, ce qui a aidé à façonner ce produit.

Privacy Sandbox est la réponse de Google à l’App Tracking Transparency (ATT) d’Apple, que le fabricant de l’iPhone avait introduit dans iOS 14.5. La fonctionnalité nécessite d’obtenir le consentement de l’utilisateur pour suivre ce dernier à travers les apps et les sites. Google qualifiait l’ATT d'”approche mal taillée” dans la mesure où elle n’offre pas d’alternative aux développeurs d’apps et publicitaires pour remplacer les revenus perdus du ciblage par cookie.

Le début de la fin du ciblage publicitaire sur les appareils Android

Vie privée contre publicité, une guerre qui remonte à loin. Lorsque des plateformes comme iOS empêchent les méthodes traditionnelles pour générer des revenus publicitaires, les publicitaires peuvent (et le font d’ailleurs) avoir recours au fingerprinting : il s’agit de collecter des informations d’apparence tout à fait innocentes qui, mises bout à bout, peuvent permettre de vous identifier presque aussi bien qu’avec des cookies. Malheureusement, cette pratique est très difficile à détecter et empêcher. Google espère que sa Privacy Sandbox permettra d’offrir le bon équilibre entre la vie privée et les revenus des publicitaires et développeurs.

Google précise enfin que cette bêta de sa Privacy Sandbox sera déployée de manière progressive, en commençant par un “petit pourcentage d’appareils sous Android 13”. Vous verrez une notification sur votre appareil vous invitant à rejoindre la bêta si vous êtes concerné(e). Une fois accepté, vous pouvez visiter la nouvelle section dédiée à la Privacy Sandbox dans les Paramètres de votre appareil pour connaître les centres d’intérêt qui sont rattachés à vous et les supprimer individuellement si vous le souhaitez. Ce menu vous permet aussi de quitter le programme.