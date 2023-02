Des employés de Google pensent que Bard a été “bâclé”

Les employés de Google critiquent le lancement de Bard, des mèmes très fleuris inondent le forum interne du géant.

Des employés de Google n’y vont pas de main morte depuis le lancement de Bard, concurrent direct annoncé de ChatGPT. Selon CNBC, des salariés du géant publient des mèmes sur le forum interne Memegen au sujet de la gestion du lancement de cet outil d’IA générative, accusant directement le PDG Sundar Pichai pour ce faux-pas.

Les employés de Google critiquent le lancement de Bard

Parmi les mèmes les plus populaires, une image de Sundar Pichai avec le texte : “Cher Sundar, le lancement de Bard et les licenciements ont été trop rapides, bâclés et aveugles.” Un autre dit : “Sundar, et la direction, méritent un Perf NI”, en référence au score le plus bas dans le système d’évaluation interne de Google. Un autre mème montre une image d’un oiseau faisant un facepalm et disant “Bâcler Bard sur un marché en panique a renforcé la peur du marché à notre sujet.”

Les critiques des employés de Google font écho à la perception du lancement de Bard par le public. La veille de l’annonce par Microsoft du “nouveau Bing”, propulsé par la technologie de chatbot d’OpenAI, Google annonçait Bard. Ceci étant dit, le post de blog détaillant les choses restait très vague quant aux capacités et aux dates de ce lancement.

Des mèmes très fleuris inondent le forum interne du géant

Au lendemain de l’événement de Microsoft, Google organisait son propre événement. L’objectif principal était de mettre en avant les nouvelles fonctionnalités de Google Maps et Google Search, mais le géant de la recherche faisait aussi une brève mention à Bard à la lumière de l’annonce de Microsoft. Google n’a cependant pas partagé beaucoup de détails concernant Bard, ce qui a eu le don de décevoir les gens qui s’attendaient à une réponse plus forte. Ceci, combiné avec plusieurs imprécisions de Bard pendant l’événement, ont donné l’impression que Google n’était inhabituellement pas prêt, ce qui a fait plonger les actions d’Alphabet en bourse de plus de 9 %.

Le mois dernier, Google licenciait environ 12 000 employés, soulignant encore la frustration et le ressentiment qui montent sur le forum interne. Pour preuve, un mème de l’acteur Nicolas Cage qui sourit et dit : “Virer 12 000 personnes fait augmenter l’action de 3 %, présenter une IA pas finie la fait chuter de 8 %.”

Google doit maintenant tout faire pour lancer un outil d’IA générative meilleur que ChatGPT et regagner l’approbation de ses employés.