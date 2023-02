Google organise un événement le 8 février “Search, Maps and beyond”

Google organise un événement "Search, Maps and beyond" ce 8 février. Sera-t-il question d'intelligence artificielle ?

Google a annoncé la tenue d’un événement en streaming baptisé “Live from Paris” qui tournera autour de “Search, Maps and beyond” – autrement dit, autour de la recherche, de la cartographie et au-delà – ce mercredi 8 février sur YouTube. “Nous réimaginons comment les gens cherchent, explorent et interagissent avec l’information, rendant la chose plus naturelle et intuitive qu’elle ne l’a jamais été, pour trouver ce dont vous avez besoin”, peut-on lire dans la description.

Qui sait, peut-être que ce “beyond” aura à voir avec les projets futurs pour contrer le concurrent ChatGPT. Pendant la présentation des résultats financiers de Google, Sundar Pichai annonçait enfin un projet de système de conversation basé sur l’intelligence artificielle au sein du géant américain. “Dans les semaines et mois à venir, nous allons rendre des modèles de langage disponibles, à commencer par LaMDA, pour que les gens puissent s’engager directement avec”, expliquait-il. Google prévoit aussi de proposer certains de ces outils d’IA aux entreprises, aux développeurs et aux propres opérations internes d’Alphabet.

Le mois dernier, le PDG de Google avait lancé un “code rouge” face à la technologie ChatGPT d’OpenAI qui menace grandement la domination de Google sur le marché de la recherche. D’autant plus que Microsoft est un investisseur majeur dans ChatGPT et que la firme de Redmond travaille à intégrer cette IA dans son moteur de recherche Bing pour proposer des résultats plus naturellement exploitables aux internautes.

De précédentes rumeurs avançaient que Google pourrait présenter ses outils IA durant son événement I/O, lequel a d’ordinaire lieu en mai. Ceci reste toujours possible, évidemment, mais il apparaît aussi très probable que le géant américain ne souhaite pas se retrouver trop à la traîne face à OpenAI et ChatPGT notamment.

D’un autre côté, cet événement pourrait n’être centré que sur la recherche et la cartographie, des produits très utilisés par les utilisateurs au quotidien. Dans la vidéo ci-dessous, Google laisse aussi entrevoir des informations concernant Lens, Shopping et Traduction. L’événement sera retransmis en direct sur YouTube ce 8 février à 14 h 30.