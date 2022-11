Google Docs : 10 nouvelles fonctionnalités à tester

L'interface de Google Docs a très peu évolué depuis que le service existe. En termes de fonctionnalités, cependant, c'est différent. Voici 10 nouveautés de cette année à tester.

On peut parfois avoir l’impression que Google Docs est bloqué dans le temps. L’interface ressemble beaucoup à celle d’il y a 7 ans. Et quelles vraies nouveautés est-on vraiment en droit d’attendre d’un logiciel de traitement de texte, de toute façon ? Il s’avère qu’il y a de nombreux axes d’amélioration. Outre les correctifs de bug, Google ajoute fréquemment de nouvelles fonctionnalités. 2022 n’a pas fait exception. En voici 10 qui méritent d’être testées.

Activer la vue sans page

Google Docs est un outil en ligne, collaboratif, et pourtant, par défaut, les documents sont encore séparés en pages A4. Ceci est parfaitement acceptable si vous écrivez quelque chose que vous avez l’intention d’imprimer, mais si ce n’est pas votre cas, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité pour écrire sur un document “sans page”.

Allez dans Fichier > “Configuration de la page” et passez sur l’onglet “Sans pages”. Cliquez sur le bouton OK et assurez-vous que l’option “Définir comme valeurs par défaut” est bien activée.

Essayer le raccourci de menu “@”

Google Docs s’inspire de Notion, et ce n’est pas une mauvaise chose. Si vous n’aimez pas aller à la chasse aux fonctionnalités ou divers éléments dans les menus, tapez sur la touche “@” pour voir une liste des menus, options et fonctions disponibles.

Écrire de longs emails dans Google Docs

Google Docs est désormais pleinement intégré dans Gmail. Cela peut sembler étrange, mais le document est parfait pour écrire de longs emails formatés. Si vous avez besoin d’écrire un tel email, cela peut être très pratique.

Tapez sur la touche “@” et utilisez l’option “Brouillon d’e-mail” dans la section “Éléments de base”. Tapez votre email, l’adresse du destinataire, etc. Lorsque vous êtes prêts, cliquez sur le bouton Gmail pour l’envoyer dans l’app Gmail.

Les templates simplifient les tableaux

Personne n’aime créer des tableaux à partir de rien et Google l’a bien compris. Google Docs propose désormais quatre templates différents prêts à l’emploi. Seulement quatre, certes, mais ceux-ci seront suffisants la plupart du temps.

Allez dans Insertion > Tableau > Modèles de tableau et choisissez votre modèle.

Améliorer les tableaux avec des menus déroulants

En parlant de tableau, Google Docs permet désormais de créer des menus préconfigurés. Si vous utilisez Google Docs pour de la gestion de projet, par exemple, les menus déroulants sont utiles dans les tableaux.

Allez dans Insertion > Menu déroulant ou utilisez l’outil “@Liste déroulante” pour ajouter rapidement un tel menu. Vous verrez alors une popup pour configurer le titre et les options.

Créer des checklists dans Google Docs

Si vous utilisez Google Docs pour du travail collaboratif ou pour vos projets personnels, nul besoin de passer à Google Tasks ou une autre app pour créer des checklists.

Cliquez sur le bouton Checklists dans le menu ou utilisez la fonctionnalité “@” pour insérer une checklist.

Améliorer un document avec un sommaire

Google Docs peut générer automatiquement un sommaire.

Cliquez sur le bouton Résumé et cliquez sur Plus à côté de la section Sommaire pour ajouter un sommaire.

Ajouter un filigrane

Si vous voulez protéger votre travail ou simplement faire savoir aux autres que ce travail est le vôtre, vous pouvez ajouter un filigrane à n’importe quel document.

Il faut seulement s’assurer que la vue du document est définie sur “sans pages”. Ensuite, allez dans Insertion > Filigrane et utilisez les paramètres dédiés pour personnaliser votre filigrane, avec du texte ou une image.

Écrire ou réagir avec des emoji

Si vous éditez un long document, une réaction emoji peut parfois tout dire. Surlignez une portion et trouvez le nouveau bouton Emoji à coté du bouton Commentaires. Vous pouvez chercher l’emoji que vous voulez.

Vous pouvez aussi ajouter des emoji dans le document, via le bouton “@”. Tapez “@emoji” dans le document, pressez Entrée et vous verrez la liste des emoji disponibles.

Démarrez une réunion depuis Google Docs

L’intégration de Google Meet touche désormais Google Docs. Vous trouverez un bouton pour les réunions en haut de chaque document, à côté du bouton Partager. Ce bouton vous montre vos réunions à venir et vous trouver une option pour créer rapidement un nouveau lien de réunion.

Cela permet un moyen rapide de lancer un call avec l’un de vos collaborateurs. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, partager votre écran.