L’arrivée du chatbot santé de Fitbit prévue pour cette année

Google a dévoilé une série de mises à jour sur la santé lors de son événement annuel The Check Up, ce mardi.

Tl;dr Google envisage l’IA comme moteur des innovations en santé.

Intégration d’un chatbot à Fitbit pour étudier les corrélations de santé.

Expansion de Google Lens pour les recherches de problèmes de peau.

Mise à jour de l’IA de Google, avec le modèle Gemini en médecine.

Google et l’IA : Bourgeonnement des innovations en santé

A l’instar de nombreux autres domaines technologiques, Google envisage dorénavant l’intelligence artificielle comme une puissante source d’innovations dans le secteur de la santé. Lors de son événement annuel The Check Up, Google a dévoilé ses projets futuristes, incorporant l’IA à travers diverses initiatives.

Le chatbot de Fitbit : Une nouvelle perspective en santé connectée

La société a révélé plus de détails sur une fonctionnalité expérimentale basée sur l’IA pour les utilisateurs de Fitbit. Grâce à un chatbot intégré à l’application mobile, les utilisateurs pourront poser des questions en langage naturel pour “relier les points” à partir des données de santé collectées par leurs appareils portables. De plus, Google annonce que cette nouvelle fonctionnalité, appelée outil d’IA générative Fitbit, permettra aux utilisateurs de créer des graphiques personnalisés pour comprendre davantage leur santé.

Google Lens : Une nouvelle approche pour les maladies de la peau

Google envisage également son application Google Lens comme un potentiel remède aux failles textuelles dans la recherche médicale. Une fonctionnalité lancée l’année dernière, permettant d’identifier des problèmes de peau en recherchant des images similaires sur Internet, est désormais disponible.

Chatbot Gemini : la prochaine étape de l’IA de Google

En outre, Google développe une version de son chatbot Gemini pour une utilisation médicale. En partenariat avec des experts en santé et bien-être et d’autres professionnels médicaux, Fitbit et Google Research créent un nouveau modèle pour la santé et le bien-être. L’objectif à long terme est de permettre au modèle de langue à grande échelle alimenté par Gemini d’alimenter les futures fonctionnalités d’IA de Google dans diverses offres de santé.