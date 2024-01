Quelles sont les fonctionnalités Fitbit Premium ? Valent-elles le coût demandé ? Présentation.

Si vous avez un appareil Fitbit, vous pouvez suivre vos pas, votre activité physique et tout le reste via l’application dédiée sur Android ou iOS. Et vos statistiques sont aussi disponibles via le tableau de bord Fitbit sur le web. Tout ceci est gratuit, mais vous pouvez choisir de débourser 8,99 € par mois pour Fitbit Premium et profiter de fonctionnalités supplémentaires, avec davantage encore de statistiques. Si vous vous demandez si cela en vaut la peine, vous êtes au bon endroit.

À noter que, en termes de tarif, Fitbit offre une période d’essai gratuit de six mois à Fitbit Premium si vous achetez un nouveau produit Fitbit ou Google Pixel Watch. Si vous avez un appareil Fitbit plus ancien, vous pouvez obtenir une période d’essai de trois mois en vous inscrivant via le site de Fitbit.

Les fonctionnalités supplémentaires de Fitbit Premium

Il y a cinq différences majeures entre Fitbit normal et Fitbit Premium. La première, c’est le Score d’aptitude quotidien que propose Premium. Comme son nom l’indique, celui est proposé chaque jour pour vous indiquer si vous pouvez vous entraîner ou si vous devriez vous reposer. Pour le calculer, de nombreuses métriques sont prises en considération, dont l’âge, le sommeil, les activités précédentes, etc.

Ensuite, Fitbit Premium propose tout un tas de vidéos pour des activités très variées – cardio, force, récupération et autre. Il y a aussi de nombreuses pistes audio pour vous accompagner durant vos séances.

La troisième fonctionnalité ajoutée est l’analyse du sommeil améliorée. Vous pouvez suivre votre sommeil sans payer, mais Premium vous offre un aperçu plus détaillé sur chaque phase de votre sommeil, et construit votre profil de sommeil. Avec 10 éléments clefs, vous saurez au fil du temps comment vous pouvez améliorer vos habitudes. Votre sommeil sera aussi comparé à celui des autres utilisateurs Fitbit, et vous aurez même droit à un animal selon votre profil.

L’abonnement Premium met aussi l’accent sur le stress, la pleine conscience et le bien-être. Vos scores de stress gagnent en profondeur, avec un suivi jour après jour, vous avez les activités audio de pleine conscience et vous obtenez aussi un Rapport de Bien-Être avec des données indiquant comment vos activités, votre sommeil et votre stress affecte votre corps avec le temps.

La cinquième et dernière fonction supplémentaire est une liste soigneusement sélectionnée de recettes et astuces pour une alimentation saine que vous pouvez utiliser. Celles-ci sont proposées sous la forme de vidéos à consommer à l’intérieur de l’app Fitbit. Elles sont accessibles avec vos statistiques de nutrition, il est donc simple de suivre ce que vous mangez et buvez.

Cela vaut-il le coût demandé ?

Décider si Fitbit Premium vaut les 8,99 € demandés est tout à fait subjectif. Cela dépend des éventuels autres services fitness que vous avez, de votre sérieux dans le suivi de votre activité et de l’argent que vous pouvez dépenser chaque mois.

Les statistiques de sommeil et le Score d’aptitude sont particulièrement réussis. Navigation simple, énormément de profondeur, ce qui donne envie d’améliorer la qualité de son sommeil. Le score d’aptitude, quant à lui, est très pratique et assez précis.

Les vidéos d’exercices sont très réussies, très professionnelles, mais il faut certainement déjà un bon niveau pour pouvoir les suivre efficacement. Il serait aussi très intéressant de les voir mieux organisées – avec une playlist pour les débutants, par exemple. À l’heure actuelle, il est assez difficile de progresser dans tout ce choix.

Les aspects stress, bien-être et recettes ne m’ont pas vraiment marqué. Tout est bien présenté et expliqué, certes, mais ce n’est pas pour moi. Ce qui me fait dire que, pour moi, la version gratuite de Fitbit est suffisante. Ceci étant dit, si vous y voyez davantage d’intérêt, l’abonnement Fitbit Premium a plus de sens. Et plus encore si vous êtes un sportif sérieux, avec les données de récupération et d’aptitude. C’est un bon produit, mais vous devez vous assurer d’en tirer le maximum, ce que permet tout à fait la période d’essai gratuit !