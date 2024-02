Samsung dévoile le Galaxy Ring pour simplifier votre bien-être quotidien

Samsung a enfin levé le voile sur sa bague connectée qui veut vous suivre au doigt et à l'œil dans votre vie de tous les jours.

Tl;dr Samsung dévoile la Galaxy Ring lors de la MWC 2024.

C’est un appareil axé sur la santé et le bien-être.

La bague peut suivre le sommeil et fournir des conseils utiles.

Elle sera compatible avec les montres et téléphones Galaxy de Samsung.

Apparition de la Galaxy Ring de Samsung

Présentée lors de la Conférence Mondiale sur la Mobilité (MWC) 2024, la Galaxy Ring de Samsung a enfin été dévoilée en détail. Cet appareil, axé sur la santé et le bien-être, sera proposé en trois couleurs : argent platine, or et noir céramique, et sa disponibilité est attendue plus tard dans l’année.

La Galaxy Ring: un rival pour Oura

Lors de sa première présentation lors de l’événement Unpacked le mois dernier, peu d’informations ont été communiquées sur ce nouvel appareil. Seul son positionnement comme appareil de bien-être en concurrence avec Oura ainsi que son ensemble de capteurs inconnus étaient alors connus.

Aujourd’hui, grâce à de nouvelles images fournies par Samsung, on en sait un peu plus. La Galaxy Ring ressemble beaucoup à la bague Oura, malgré sa taille plus conséquente, qui s’explique par l’électronique embarquée.

Caractéristiques et fonctionnalités

La Galaxy Ring sera plus légère que prévu et disponible en tailles allant de 5 à 13, marquées de S à XL à l’intérieur de la bague. La durée de la batterie, dont la capacité variera de 14,5mAh à 21,5mAh en fonction de la taille, reste encore inconnue.

L’appareil suivra le sommeil en se basant sur le rythme cardiaque, le mouvement et la respiration, et fournira des conseils personnalisés. “La Galaxy Ring s’associera avec notre partenaire Natural Cycles pour offrir aussi la fonction de suivi de la fertilité, déjà disponible sur la Galaxy Watch, en concordance avec les fonctionnalités clés d’Oura”, selon les informations provenant d’un blog de Samsung.

Un autre outil innovant intitulé “My Vitality Score” permettra de mesurer la vigilance de l’utilisateur pour estimer s’il est à son meilleur niveau de performance. Des “Booster Cards” proposeront par ailleurs des conseils basés sur la science en utilisant les données de sommeil et autres renseignements recueillis par l’appareil.

La Galaxy Ring fera partie de l’écosystème Samsung Health et sera compatible avec la Galaxy Watch, ce qui permettra de combiner l’utilisation des deux appareils pour obtenir des données de meilleure qualité. Néanmoins, la nouvelle Galaxy Ring ne sera compatible, pour l’instant, qu’avec les téléphones Samsung Galaxy. Samsung prévoit cependant de la rendre compatible avec d’autres appareils Android par la suite. La compatibilité iOS reste à déterminer.