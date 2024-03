La meilleure méthode pour transférer ses données sur un nouvel appareil Samsung

Transférer ses données d'un appareil à un nouveau est aujourd'hui relativement simple. Samsung facilite encore le processus grâce à son app Smart Switch. Voici tout ce qu'il faut savoir.

La prochaine fois que vous voudrez transférer toutes vos données sur un nouvel appareil Samsung, sachez que Samsung Smart Switch vous rendra l’opération plus facile encore. Passer sur un nouvel appareil comme le Samsung Galaxy S24 Ultra sera plus simple que jamais. Cette app à télécharger permet de connecter facilement deux appareils ensemble, puis de transférer contacts, photos, messages, fichiers et plus sur le nouvel appareil. Le géant sud-coréen avait introduit cette fonctionnalité pour simplifier aux utilisateurs le transfert de leurs données sur leur nouvel appareil Galaxy, leur permettant de reprendre directement où ils étaient sur l’ancien.

Pour utiliser Samsung Smart Switch, il faut d’abord télécharger l’application. Les utilisateurs Android peuvent la télécharger depuis le Google Play Store, les utilisateurs Mac depuis l’App Store et les utilisateurs PC via le Samsung Smart Switch Hub.

Une fois installée, vous avez plusieurs options pour affiner la manière dont vous souhaitez transférer vos données. Il est possible de les transférer via Wi-Fi, autrement dit sans fil, ou de le faire avec un câble USB entre les deux appareils. Il y a même une option pour transférer les données depuis votre PC ou Mac sur votre nouveau téléphone.

Si vous utilisez l’USB ou le Wi-Fi, vous aurez besoin de l’app Samsung Smart Switch installée sur les deux appareils. Ensuite, direction Paramètres > Comptes et Sauvegarde sur votre téléphone, puis tapotez sur “Récupérer les données d’un ancien appareil” sur le nouveau téléphone. Cela va déclencher le processus ; de là, suivez les indications pour finaliser le transfert.

Si vous réalisez l’opération sur PC ou Mac, installez l’app Samsung Smart Switch sur votre ordinateur et branchez-y votre ancien téléphone via un câble USB. Sélectionnez “Autoriser” pour compléter la connexion, puis cliquez sur Sauvegarder pour transférer les données de votre téléphone sur votre ordinateur. Une fois le processus terminé, branchez votre nouvel appareil, puis cliquez sur Restaurer. Cela va permettre de remettre toutes les données sur le nouvel appareil.

Quels sont les contenus transférés par Smart Switch ?

Samsung indique que la plupart des données des apps seront transférées quand vous utilisez l’application. De plus, les apps téléchargées depuis le Google Play Store, les contacts, les photos et les vidéos seront transférées. Les vidéos transférées sur un appareil Galaxy depuis un appareil iOS nécessiteront cependant un lecteur tiers pour être lues, dans la mesure où les appareils iOS enregistrent les vidéos dans un format .mov et que le lecteur natif Samsung n’est pas compatible avec ce format.

Par ailleurs, des données d’apps pourraient ne pas être transférées si celles-ci sont chiffrées. Les informations d’authentification, quant à elles, devront être saisies manuellement de nouveau une fois le transfert complété.