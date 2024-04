Samsung porte son coffre de sécurité Knox sur ses smartphones Galaxy A. Pour profiter d'une sécurité renforcée sur des appareils bien plus abordables que les Galaxy S.

Samsung a annoncé il y a peu de temps deux nouveaux smartphones dans sa gamme A, les Galaxy A55 et Galaxy A35. Ces appareils sont les derniers en date dans la catégorie de l’entrée de gamme et ils bénéficient tous deux de fonctionnalités pour le moins intéressantes, la plus importante étant probablement l’introduction du système de sécurité Knox Vault du géant sud-coréen.

C’est la première fois que l’entreprise introduit une fonctionnalité de sécurité haut de gamme sur ses appareils plus abordables, c’est le signe d’une initiative importante visant à améliorer la sécurité et la confidentialité des utilisateurs, même sur des appareils moins onéreux.

Qu’est-ce que Knox Vault ?

Knox Vault n’est qu’un outil parmi d’autres de Samsung Knox, qui englobe toutes les fonctionnalités de la plateforme de sécurité multicouches de l’entreprise. Knox Vault, en particulier, aide à protéger les données des utilisateurs en protégeant les données les plus importantes sur l’appareil, y compris les identifiants pour déverrouiller le téléphone, les codes PIN, les mots de passe et les schémas.

Le coffre protège aussi les clefs de chiffrement de l’appareil et aide à maintenir en sécurité les données sur l’appareil en les chiffrant. Cela signifie que seul l’utilisateur avec les identifiants de déverrouillage peut accéder aux données, une grande aide si l’appareil venait à être volé ou perdu.

Knox aide aussi à protéger les données envoyées dans le cloud Samsung via le chiffrement de bout en bout. Et le système permet d’utiliser des passkeys et d’autres fonctions de sécurité importantes directement sur l’appareil. Certaines d’entre elles, comme le chiffrement de bout en bout dans Samsung Cloud, devait arriver au début de l’année 2024, elles arrivent maintenant petit à petit.

Et parce que le processeur Knox Vault est isolé sur processeur standard sur votre appareil, cela le rend bien plus résistant aux attaques et failles qui pourraient affecter le processeur principal du téléphone.

Samsung explique que le fait d’intégrer Knox Vault à davantage d’appareils que les modèles haut de gamme devrait aider à renforcer encore le programme, notamment dans la mesure où sa gamme Galaxy A compte parmi les appareils Android abordables les plus populaires du marché.

Samsung continue aussi d’améliorer Knox et le fait de compter davantage d’appareils aidera à n’en point douter le géant à mettre au point de nouvelles méthodes de protection pour ses utilisateurs. Si le Samsung Galaxy S24 Ultra ou le Samsung 24 sont un peu trop onéreux pour vous, mais que vous voulez toujours profiter des dernières fonctionnalités du géant, alors les Galaxy A55 et Galaxy A35 représentent une alternative solide et abordable dans l’écosystème Android, notamment pour sa sécurité renforcée.