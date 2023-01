Google Wallet VS Samsung Wallet : quel choix pour les possesseurs de smartphone Galaxy ?

Google Wallet et Samsung Wallet sont très similaires en termes de fonctionnalités. Lequel est le plus intéressant ? Pour quel type d'utilisateur ? On vous dit tout.

Lorsque le NFC a commencé à s’imposer sur nos smartphones, les fabricants et développeurs ont rapidement réalisé son intérêt pour le paiement mobile. Des services comme Google Pay, Samsung Pay et Apple Pay sont alors apparus. Ces services ont depuis évolué en des portefeuilles numériques, Wallet, très complets, servant à stocker des documents importants et, bien sûr, à payer sans contact via des cartes de crédit virtuelles.

Qu’est-ce que Google Wallet ?

Google est présent sur tous les marchés de la tech, ou presque. Lancé en juillet 2022, Google Wallet n’est, techniquement, qu’une extension du service connu sous le nom Google Pay, rebaptisé lui-même Android Pay, dans la plupart des marchés. Aux États-Unis et à Singapour, Google Pay existe toujours aux côtés de Google Wallet comme application indépendante. Google Wallet sert aujourd’hui de système de paiement et portefeuille numérique dans tous les autres pays.

Les fonctionnalités de Google Wallet couvrent tout ce que vous pourriez imaginer d’un portefeuille numérique. Le paiement et le stockage des cartes, évidemment, mais aussi la possibilité de stocker des billets de transport, d’événements, des documents d’identité, permis et des cartes de fidélité. Si vous avez un smartphone avec une puce NFC, payer avec Google Wallet ne demande que de sélectionner la bonne méthode de paiement à la caisse et d’approcher son smartphone.

Qu’est-ce que Samsung Wallet ?

Samsung Wallet a vu le jour en juin 2022 comme une fusion de Samsung Pay et Samsung Pass. Bien que Wallet fut limité à seulement six pays à son lancement, son déploiement s’est grandement étendu depuis lors.

Les données de Samsung Wallet sont stockées dans Knox, l’environnement de Samsung qui centralise des informations chiffrées dans une mémoire non-volatile et qui est protégé des malwares et autres attaques malveillantes. Samsung Wallet est disponible exclusivement sur les appareils de la gamme Galaxy sous Android 9 ou plus récent, jusqu’au Samsung Galaxy S8. Certains appareils d’entrée de gamme ne sont pas compatibles parce qu’ils n’ont pas les composants matériels nécessaires. Le facteur le plus limitant reste finalement le pas : à ce jour, Samsung Wallet n’est disponible que dans 21 pays. Comme Google Wallet, Samsung Wallet permet de stocker des cartes de fidélité, de transport, des clefs de voiture, des données de santé et bien davantage.

Samsung Wallet propose des fonctionnalités de niche

En termes de fonctionnalités, Samsung Wallet intègre un portefeuille crypto compatible avec les exchanges Coinbase et Gemini. Il peut stocker Bitcoin, Ethereum et autres crypto-monnaies. Google Wallet s’en sort cependant mieux avec les cartes de transport grâce à son intégration dans Google Maps. Et si les deux apps peuvent gérer les clefs de voiture numériques des marques partenaires, Samsung Wallet peut aussi prendre en charge les clefs de maison digitales pour les serrures connectées SmartThings.

Une autre raison qui pourrait vous faire préférer Google Wallet par rapport à Samsung Wallet, c’est l’intégration dans les smartwatches. Si le paiement sans contact via Google Wallet fonctionne avec n’importe quelle smartwatch sous WearOS 2.0 ou plus récent dotée du NFC, Samsung Wallet n’est pris en charge que sur les montres Galaxy Watch. Google Wallet et Samsung Wallet proposent aussi toutes deux l’authentification double facteur et la biométrie comme mesure de sécurité, mais la procédure de stockage est différente. Google stocke de manière sécurisée dans le cloud pour la synchronisation, tandis que Samsung stocke localement, sur chaque appareil, ce qui rend le changement d’appareil plus délicat.

L’écosystème Google l’emporte

Le principal avantage de Google Wallet reste son intégration avec votre compte Google, notamment pour les utilisateurs de Chrome. Une fois connecté sur un navigateur Chrome, ce dernier peut accéder et utiliser vos informations Wallet pour faciliter les procédures de paiement. De nombreux sites prennent en charge Google Pay et même si ce n’est pas le cas, Google Chrome peut utiliser les informations d’une carte enregistrée dans votre Google Wallet et remplir automatiquement le formulaire pour vous faire gagner du temps. Cela vient aussi simplifier la protection et la récupération des données en cas de vol ou de perte d’un appareil. Cependant, les utilisateurs Samsung Galaxy ayant aussi un compte Samsung peuvent faire de même.

Si de nombreux marchands acceptent Samsung Wallet et Samsung Pay (comme Google Pay), ces intégrations sont moins répandues et seulement disponibles sur mobile. Si vous avez des cartes enregistrées sur votre Samsung Wallet, les informations peuvent être saisies automatiquement sur les sites mobiles si votre gestionnaire de mot de passe est Samsung Pass ou Samsung Wallet. Votre écosystème préféré sera le facteur le plus important pour vous faire choisir entre Google Wallet et Samsung Wallet. Les meilleures raisons d’opter pour la solution de Samsung étant si vous avez une serrure connectée Samsung SmartThings, si vous voulez éviter le stockage dans le cloud ou que vous avez besoin de la prise en charge des crypto-monnaies.