Tout ce qu’il faut savoir sur la Google Pixel Watch

Google a officialisé sa Pixel Watch il y a peu. Et c'est une très bonne chose pour le marché. Mais qu'a donc à offrir cette nouvelle montre connectée ?

La très attendue Pixel Watch de Google a enfin été officialisée. Après des années de rumeurs, de prototypes dérobés et de l’acquisition de Fitbit, la firme de Mountain View a enfin sa propre smartwatch, parfaitement intégrée dans sa gamme d’appareils Pixel. Quels éléments lui permettent de sortir du lot ? Que permet-elle de faire ? Voici tout ce qu’il vous faut savoir.

Design de la Pixel Watch

La première tentative de Google sur le marché du wearable semble être un succès. La montre en elle-même a l’air très réussi : design circulaire, contrairement à celui, carré, de l’Apple Watch. Elle est fabriquée en acier inoxydable et est disponible en quatre combinaisons différentes de coloris : Boîtier Champagne Doré/bracelet sport Vert Sauge, Boîtier Noir Mat/bracelet sport Noir Volcanique, Boîtier Argent Poli/bracelet sport Charbon et Boîtier Argent Poli/bracelet sport Galet.

Google n’a pas dévoilé les dimensions de l’écran circulaire, ni sa résolution, mais il s’agit d’un écran AMOLED 320 ppi, affichant jusqu’à 1 000 nits de luminosité. La montre en elle-même fait 41 mm par 12,3 mm, avec 36 grammes sans le bracelet. Les clients peuvent s’attendre à 32 Go de stockage flash eMMC avec 2 Go de SDRAM.

Comme attendu, la Pixel Watch accueille divers bracelets, jusqu’à 20 solutions Google et très rapidement, des solutions tierces. Contrairement à d’autres montres, les bracelets de la Pixel Watch s’attachent en interne, avec un mécanisme de clic. Pour être honnête, cela semble très bien fait.

Que peut-on faire avec la Pixel Watch ?

Comme on pourrait l’attendre avec une smartwatch, la Pixel Watch offre l’expérience d’un mini smartphone sur votre poignet. Google a donné quelques exemples, comme l’ajustement de votre thermostat depuis l’app Home, le contrôle de YouTube Music, la visualisation des notifications, l’utilisation de Google Wallet, les directions Google Maps, la mise en place de timers et les messages SMS.

Parmi les apps que Google a mises en avant, Strava, adidas Running, Line, Strava et Spotify. Les développeurs ont tout le nécessaire pour proposer des versions Wear OS de leurs apps Android, le store devrait donc s’étoffer, si la montre est un succès.

La montre est construite autour de Fitbit, ce qui est logique dans la mesure où Google détient la société. Elle utilise le machine learning et l’optimisation profonde pour suivre votre rythme cardiaque. Et ce, tout au long de la journée, quelle que soit l’activité, tout en offrant une “autonomie d’une journée complète”. La batterie de 294 mAh peut être chargée à 50 % en 30 minutes, 80 % en 55 minutes et 100 % en 80 minutes.

Vous pouvez utiliser la montre pour suivre votre sommeil. Avec Fitbit Premium (6 mois gratuits), vous suivez toutes vos activités et bien davantage. L’app vous informe aussi votre état d’esprit face à votre sport et peut suivre vos Minutes dans la Zone Active, pour garder une trace du temps passé dans les zones de fréquence cardiaque.

Elle peut détecter la fibrillation avec un ECG et dispose d’une fonctionnalité d’appel d’urgence intégrée. La détection des chutes arrivera, quant à elle, dans le courant de l’année 2023.

Combien coûte la Pixel Watch ?

La Pixel Watch “standard” est proposée au tarif de 379 € tandis que le modèle 4G LTE coûte 429 €. À cela s’ajoutent six mois gratuits de Fitbit Premium ainsi que trois mois de YouTube Music Premium. Pour utiliser une Pixel Watch, il vous faudra un appareil sous Android 8.0 ou plus récent.

La Pixel Watch semble donc parfaite pour les fans de l’écosystème Android, mais plus précisément pour ceux qui utilisent les solutions Fitbit. C’est un peu comme un Fitbit Pro, avec toutes les fonctionnalités Fitbit que vous voulez et tous les avantages d’une smartwatch Wear OS. Et bien sûr, si vous n’êtes pas utilisateur Fitbit, les six mois offerts vous permettent de tester, et qui sait, d’être convaincu.

Il est, en tous les cas, clair que la Pixel Watch représente un grand pas en avant pour le marché des smartwatches Android. L’avenir nous dira si le succès est au rendez-vous.