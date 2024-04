Samsung redevient leader mondial des expéditions de smartphones

En 2023, Apple avait bouleversé une domination de plus d'une décennie.

Tl;dr Samsung repasse devant Apple en termes de livraisons mondiales de smartphones.

Samsung aurait expédié 60,1 millions d’unités au premier trimestre 2024.

La part de marché d’Apple a diminué de manière significative par rapport à 2023.

L’IDC voit ces chiffres comme un signe de renforcement du marché des smartphones.

Samsung et son retour triomphant

Au lendemain de l’ombre projetée par Apple en 2023, Samsung a bravement repris son titre de leader mondial en termes de livraisons de smartphones. Les premières données du Mobile Phone Tracker de l’International Data Corporation (IDC) pour le premier trimestre 2024 montrent un retour audacieux de Samsung à sa position dominante, qu’il détient depuis 2010.

Le Grand Rival : Apple

Selon les rapports, Samsung aurait expédié “60,1 millions d’unités” dans le monde au premier trimestre, capturant 20,8% du marché. En comparaison, son rival de toujours, Apple, a expédié 50,1 millions d’unités, ce qui ne représente que 17,3% du même marché. Les deux géants de la technologie ont subi une baisse par rapport au premier trimestre de 2023. Cependant, la chute d’Apple (-9,6%) était beaucoup plus considérable que celle de Samsung (-0,7%).

Les marques montantes : Xiaomi et Transsion

Derrière Samsung et Apple, la concurrence reste vive. Xiaomi, avec ses 40,8 millions d’unités, Transsion, avec 28,5 millions, et OPPO, avec 25,2 millions d’unités, complètent le top cinq du premier trimestre 2024. Transsion a même réussi à dépasser OPPO pour se hisser à la quatrième place de ce prestigieux classement.

Une percée prometteuse pour le marché des smartphones

L’IDC interprète ces chiffres comme un signe clair de la vigueur du marché des smartphones. Nabila Popal, directrice de recherche de l’équipe de l’IDC, déclare : “Nous continuons à voir une croissance de la valeur et des prix de vente moyens, les consommateurs optant pour des appareils plus coûteux, sachant qu’ils garderont leurs appareils plus longtemps“. Elle ajoute également que cette tendance est probablement appelée à se poursuivre, car “il semble que Samsung se trouve dans une position globalement plus forte qu’ils l’étaient ces derniers trimestres“. Sur cette note prometteuse, il ne fait aucun doute que l’industrie du smartphone est loin d’avoir dit son dernier mot.