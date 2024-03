Comment cacher les vieilles photos de votre ex sur votre smartphone Android

Vous pouvez faire en sorte que votre téléphone ne vous rappelle plus constamment votre ex.

Si vous venez de rompre avec votre partenaire, vous avez probablement envie que votre téléphone ne vous rappelle pas constamment son existe. Les galeries de photos des smartphones créent souvent des montages et autres souvenirs, ce qui est une bonne chose lorsque le moral est au beau fixe, mais peut être dur à vivre après une rupture douloureuse. Si vous avez un smartphone Android, voici comment faire disparaître les photos de votre ex.

À noter : les fabricants de téléphones Android utilisent des versions différentes pour leurs apps photos. Les étapes pour dissimuler ou supprimer lesdites photos dans ces apps peuvent varier. On se concentre ici sur une app que l’on trouve dans la majorité des appareils, Google Photos. C’est le service préféré de sauvegarde pour la plupart des utilisateurs. Malheureusement, celui-ci ne permet pas de supprimer automatiquement toutes les photos d’une personne en particulier, mais il y a des options pour les dissimuler facilement et rapidement.

Cacher une personne en particulier sur Google Photos

Pour cacher toutes les photos d’une personne, ouvrez Google Photos et tapotez sur l’icône de votre profil dans le coin supérieur droit. Allez dans Paramètres de l’application Photos > Préférences > Souvenirs > Masquer les personnes et les animaux. Vous allez alors voir une grille avec les différentes personnes et animaux identifiés dans vos photos. Sélectionnez tous ceux que vous souhaitez ne plus voir et vous ne les verrez plus dans les souvenirs et autres créations de Google Photos.

Google Photos crée aussi des souvenirs selon certaines dates dans le calendrier. Cela peut conduire à des suggestions pour votre anniversaire avec un ancien partenaire, une fête ou tout autre moment important de votre vie. Vous pouvez faire cesser ce comportement. Allez dans l’icône de votre profil, puis Paramètres de l’application Photos > Préférences > Souvenirs > Masquer les dates. Ajouter les dates à exclure et Google Photos vous laissera tranquille à ces dates.

Archiver toutes les photos d’une personne en particulier

Si vous êtes certain(e) de ne plus vouloir voir la moindre photo de votre ex, mais que vous ne voulez pas supprimer ces photos immédiatement, vous pouvez utiliser la fonction d’archive de Google Photos. Cela vient déplacer les photos dans un dossier séparé, ce qui les empêche d’être ajoutées dans les nouveaux souvenirs. Pour ce faire, ouvrez Google Photos et restez appuyé sur les photos. Sélectionnez toutes les photos à archiver. Une fois la sélection terminée, balayez vers la droite dans la barre d’outils en bas et sélectionnez Archiver.

Effacer toutes les photos de votre ex

C’est l’option la plus radicale, mais dans Google Photos, cela nécessite un peu de travail. Il faut sélectionner toutes les photos manuellement et choisir l’option Supprimer dans la barre d’outils pour les effacer définitivement. Celles-ci seront toujours dans le dossier Corbeille, accessible via l’onglet Bibliothèque dans Google Photos, puis Corbeille. Les photos ainsi supprimées seront effacées de manière définitive après 60 jours.