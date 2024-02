Dévoilement officiel du Samsung Galaxy Ring cette semaine au MWC

La compagnie a confirmé que son expérience mobile Galaxy AI sera présentée lors de la convention de Barcelone.

Samsung se prépare à dévoiler le Galaxy Ring

En marge du Mobile World Congress, Samsung a fait une annonce importante. Le géant de la technologie a annoncé qu’il présentera au public son tout nouveau Galaxy Ring, lors de sa participation à l’événement technologique mondial basé à Barcelone.

Le Galaxy Ring, un bijou pour la santé

Bien que Samsung ait gardé sous silence les détails spécifiques de ce que le Galaxy Ring peut faire, la compagnie a laissé entendre qu’il serait un gadget axé sur le bien-être. En “simplifiant le bien-être quotidien”, cet appareil aidera l’utilisateur à mener une vie plus saine et plus intelligente grâce à une plateforme numérique plus connectée. La seule image que nous ayons vue de cet objet jusqu’à présent n’est qu’une projection tridimensionnelle.

Samsung propulse son Galaxy AI

Outre le Galaxy Ring, le stand de Samsung mettra l’accent sur son Galaxy AI. Les visiteurs auront l’occasion d’expérimenter cette technologie d’intelligence artificielle de Samsung par le biais d’une expérience interactive.

Galaxy AI : une révolution technologique

Samsung ne s’arrête pas là. La compagnie a des plans pour intégrer Galaxy AI à une multitude d’autres produits. La technologie est prévue pour être intégrée dans les futurs Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 et la série Tab S9, sans oublier la Galaxy Watch 6, les séries Galaxy S23 et S23 FE. Des applications Galaxy AI sont également en projet pour la nouvelle série Galaxy Book 4 et bien sûr, le mystérieux Galaxy Ring dont nous ne savons presque rien pour le moment.