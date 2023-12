Samsung intègre le suivi des traitements médicamenteux à son application Health

Il est possible de suivre à la fois les médicaments sur ordonnance et ceux vendus librement en pharmacie. Et vous, comment gérez-vous la tenue de registre de vos traitements médicamenteux ?

Tl;dr Samsung Health ajoute une fonctionnalité de suivi des médicaments.

Les utilisateurs peuvent configurer des alertes pour la prise de médicaments.

Les renseignements sur les médicaments sont fournis par Elsevier.

Disponible pour Android 8.0 et versions ultérieures de l’application Samsung Health.

Un nouvel outil pour la santé sur les appareils Samsung

Samsung vient de mettre à jour son application de santé, Samsung Health, en y intégrant une fonctionnalité permettant de suivre sa médication de manière précise. Cette avancée technologique, attendue avec impatience, sera disponible aux États-Unis lors de la prochaine mise à jour de l’application qui aura lieu cette semaine.

Configurer ses rappels médicamenteux en quelques clicks

L’utilisateur pourra définir des alertes pour lui rappeler de prendre ses médicaments à des heures précises. De plus, la fonctionnalité offre la possibilité d’ajouter des rappels pour demander les renouvellements d’ordonnance à l’avance. L’utilisateur pourra renseigner diverses informations sur son médicament telles que la forme, la couleur de la pilule, le dosage prescrit et l’heure de prise.

Une mine d’informations sur votre médication

Au-delà d’être un simple gestionnaire de rappels, ce nouvel outil rivalise avec GoodRx et l’application Medication d’Apple. Il offre une vision complète de l’utilisation d’un médicament et informe sur les effets secondaires possibles, y compris les contrindications potentielles. Toutes les informations disponibles sont appuyées par des contenus de qualité et fondés sur des preuves fournies par Elsevier, une maison d’édition spécialisée dans le contenu médical.

Conditions d’accès à la fonctionnalité

Pour commencer à utiliser cette nouvelle fonctionnalité, vous aurez besoin d’un smartphone équipé au minimum d’Android 8.0. De plus, votre application Samsung Health doit être mise à jour vers la version 6.26 ou ultérieure. La disponibilité de la fonctionnalité peut également varier en fonction de l’appareil.