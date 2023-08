Samsung lance sa propre app de recettes et de cuisine propulsée par l'IA. Samsung Food pourrait bien s'inviter dans de nombreux foyers.

Comme promis la semaine dernière, Samsung vient de lancer Food, une app “de nourriture et recettes personnalisées propulsée par l’IA”, disponible dans huit langues et pas moins de 104 pays du monde entier. Elle repose sur la base de données de Whisk, une app rachetée par le géant sud-coréen il y a quelques années et qui ressemble à une version de Whisk que l’entreprise avait révélée l’année dernière. Étant donné la grosse présence de Samsung dans les cuisines avec ses réfrigérateurs intelligents et autres électroménagers, le lancement d’une app de ce genre est une étape logique.

L’app permet aux utilisateurs de rechercher des recettes du monde entier, les sauvegarder et préparer des menus pour la semaine. L’entreprise a préparé plus de 160 000 recettes pour le lancement, et ce chiffre ne va faire qu’augmenter. Samsung Food peut aussi fonctionner sur les appareils mobiles et produits Samsung Family Hub comme les réfrigérateurs, tout en permettant aux utilisateurs de gérer les ingrédients, les courses, etc.

Les utilisateurs peuvent enregistrer les recettes quand bon leur semble, l’app les analyse, standardise le format et organise des listes de courses selon les ingrédients nécessaires. Elle peut aussi faire des recommandations de recettes basées sur les aliments disponibles gérés par l’utilisateur. Il y a même une fonction de “recette personnalisée” qui utilise l’IA pour modifier les recettes et créer des versions véganes ou végétariennes, par exemple. “Les utilisateurs pourront même créer des recettes fusion, comme des versions coréennes de plats italiens et ajuster les temps de cuisson ou le niveau de difficulté des recettes”, explique Samsung.

Elle utilise l’intelligence artificielle pour créer des recommandations de plats personnalisés selon les préférences de régime et les types de cuisine favoris. Le détail nutritionnel peut être visualisé à tout instant et les utilisateurs peuvent ajouter des items à leur liste de courses et l’envoyer directement dans leur panier. Avec des appareils connectés compatibles, il devient même possible de faire préchauffer un four, définir un timer et transférer les réglages de cuisson, le tout via un mode cuisine en pas à pas.

La semaine dernière, Samsung déclarait attendre un million d’utilisateurs. Bien qu’il existe déjà de nombreuses apps de ce genre sur le marché, Samsung pourrait avoir un cran d’avance grâce aux millions d’utilisateurs de ses appareils connectés pour la cuisine.

Samsung a par ailleurs déjà prévu d’ajouter de nouvelles fonctionnalités, comme l’intégration avec Samsung Health pour synchroniser des paramètres comme l’indice de masse corporelle et la consommation de calories, tout en proposant des suggestions de régime. L’app intègrera aussi une technologie de vision IA en 2024, permettant à Samsung Food de reconnaître les aliments via la caméra et fournir des informations nutritionnelles. Samsung est d’ores-et-déjà disponible au téléchargement sur Android et iOS.