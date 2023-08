Samsung dévoile son nouveau concurrent aux Apple AirTag, mais avec un gros handicap

Samsung dévoile son nouveau concurrent aux Apple AirTag, le SmartTag 2. Malheureusement avec une absence importante, semble-t-il.

Depuis le lancement des trackers Apple AirTag en avril 2021, les autres entreprises de la tech se sont lancées, elles aussi, sur le marché de l’ultra wide band (UWB). Google travaille encore sur sa propre réponse aux AirTag ainsi qu’à la fonctionnalité Localiser, tandis que d’autres, comme Tile, ont cherché à étendre leur compatibilité et leur influence. Samsung, l’un des plus grands noms de la tech mobile, avait lancé son propre tracker, SmartTag, en janvier 2021, damant le pion à la firme de Cupertino, mais avec bien moins de fanfare. Depuis lors, le géant sud-coréen a proposé plusieurs mises à jour, une autre arrivera très bientôt.

Samsung dévoile son nouveau concurrent aux Apple AirTag, le SmartTag 2

Une fiche produit pour le Samsung SmartTag 2 a été découverte récemment sur la boutique en ligne de l’accessoiriste britannique MobileFun. Selon cette dernière, cette nouvelle version proposerait du Bluetooh et de l’UWB. De manière similaire au système Localiser d’Apple, le SmartTag 2 fonctionnerait avec le propre système SmartThings Find du géant, vous permettant de localiser précisément votre appareil via un smartphone Samsung.

Mais si tout cela semble très similaire, certains utilisateurs ont remarqué une absence notable dans la fiche de MobileFun. Nulle mention d’une éventuelle compatibilité avec un autre système de tracking.

Malheureusement avec une absence importante, semble-t-il

Des accessoires de tracking tiers génériques comme Tile peuvent être utilisés avec n’importe quel appareil compatible et ceux-ci seront compatibles avec la fonctionnalité Localiser mon Appareil de Google, tout du moins quand Google aura lancé sa version qui a été annoncée à la fin du mois de juillet. Les Samsung SmartTags, par contre, semblent totalement absents de cet environnement. Cela signifie que le système SmartThings Find ne pourrait être utilisé que pour traquer les tags Samsung, et les SmartTag 2 ne pourraient être traqués que via des smartphones Android Samsung. Cela pourrait être problématique pour les ventes dans la mesure où l’accessoire serait inutile pour les utilisateurs qui n’ont pas de smartphone Samsung.

À l’heure d’écrire ces lignes, Samsung n’a pas commenté les rumeurs concernant le SmartTag 2 ni l’isolation potentielle du système SmartThings Find. Quant à la date de lancement de l’appareil, aucune date précise n’a été communiquée à ce jour, mais des rumeurs évoquent le mois d’octobre. Sur le site de Mobile, l’accessoire est proposé à environ 55 €.