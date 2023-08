Samsung apporte de récentes fonctionnalités One UI à d'anciens appareils. Voilà qui devrait intéresser de nombreux possesseurs de produits Samsung.

Si vous avez un smartphone avec écran pliable, une tablette ou une montre Samsung, vous pourriez bientôt avoir droit à de nouvelles fonctionnalités apparues sur la dernière génération. L’entreprise a annoncé aujourd’hui que la mise à jour One UI 5.1.1 sera bientôt déployée, apportant avec elle les améliorations des Galaxy Z Fold 5, F Flip 5, Tab S9 et Watch 6 sur des produits datant d’avant 2023. La majorité des smartphones avec écran pliable ainsi que les tablettes et smartwatches récentes pourront en profiter.

La mise à jour One UI 5.1.1 sera compatible avec une longue liste d’appareils récents Samsung, mais certains devront attendre. Elle arrivera sur des smartphones avec écran pliable : les Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 devraient y avoir droit “dès ce mois-ci”, tandis que les Z Fold 3, Z Flip 3, Z Fold 2 et Flip l’auront plus tard. Les mises à jour pour le multitâche sur les tablettes arriveront sur les Galayx Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra, Tab S7, Tab S7+, Tab S7 FE, Tab S6 Lite, Tab A8, Tab A7 Lite, Tab Active 3 et Tab Active 4 Pro. Enfin, pour les smartwatches, les Galaxy Watch 5, Watch 5 Pro, Watch 4 et Watch 4 Classic y auront droit.

Pour les smartphones pliables, avec One UI 5.1.1, il devient plus facile d’afficher ou cacher le Panneau du Mode Flex (les contrôles qui apparaissent sur la moitié inférieure de l’écran quand le téléphone est à moitié plié). “Quand vous pliez votre téléphone en Mode Flex, l’icône du panneau va flotter sur l’écran, permettant un accès facile. Profitez d’une expérience du Panneau du Mode Flex plus personnalisée simplement en glissant-déposant l’icône dans la barre d’outils.” De plus, la barre de lecture (intégrant désormais des boutons d’avance et retour rapides de 10 secondes) sera davantage visible et plus facile à trouver lorsque le Panneau du Mode Flex s’active.

Le multitâche s’améliore aussi sur les tablettes et smartphones avec écran pliable récents, rendant plus simple de passer du mode multifenêtres au mode popup, en restant appuyé. Le glisser-déposer à deux mains fait aussi son apparition, vous permettant de laisser un doigt sur un document dans une app, utiliser l’autre main pour ouvrir quelque chose et ensuite glisser le fichier sur ce quelque chose. L’entreprise indique aussi que la barre des tâches des Z Fold 4 et Tab S8 sera plus rapide et inclura davantage d’apps récents, jusqu’à quatre.

Voilà qui devrait intéresser de nombreux possesseurs de produits Samsung

Pour les smartwatches, l’entreprise améliore le suivant du sommeil pour les Galaxy Watch 6 et plus anciennes. Au menu, une “interface utilisateur plus intuitive” avec l’introduction des Sleep Score Factors, Sleep Consistency et Sleep Animal Symbols. Le Coaching de Sommeil sera aussi disponible sur la montre sans avoir besoin du smartphone appairé. La Galaxy Watch peut aussi ajuster automatiquement les appareils SmartThings pour une ambiance plus propice au repos.

Les montres du géant sud-coréen feront aussi mieux en ce qui concerne le fitness. La fonction Personalized Heart Rate Zone de la Watch 6 analyse vos capacités et “définit cinq niveaux d’intensité de course optimaux pour aider les utilisateurs à définir leurs propres objectifs en se basant sur leurs propres capacités – qu’il s’agisse de brûler des graisses ou de réaliser des exercices de haute intensité.” Les Galaxy Watch 5 et Watch 4 ont, quant à elles, droit aux Irregular Heart Rhythm Notifications, lesquelles peuvent permettre de sauver des vies.

Dans le même temps, Track Run, qui, comme son nom l’indique, suit vos sorties de course à pied, arrive aussi sur la Watch 6. La Galaxy Watch 5 Pro gagne de son côté l’accès à la base de données des fichiers GPX pour télécharger des données de cartographie sur votre montre. Enfin, One UI 5.1.1 vous permet de contrôler la caméra d’un Flip 4 avec une Galaxy Watch appairée. Un nouveau bouton d’accès rapide permet d’utiliser la montre comme déclencheur à distance, il est même possible de changer les modes de l’appareil et de contrôler le zoom.