Samsung testerait actuellement One UI 5.1 pour certains de ses smartphones

Samsung commence à tester One UI 5.1 sur ses Galaxy S22. Quels appareils de la marque y auront droit ?

Samsung teste actuellement la prochaine version de sa surcouche Android avant un déploiement sur ses futurs flagships. Selon le compte Twitter très populaire SamMobile, qui suit de près les mises à jour logicielles du géant sud-coréen, l’entreprise a commencé à tester One UI 5.1. Son introduction officielle devrait avoir lieu en même temps que la gamme Galaxy S23 en février 2023. Nous n’avons malheureusement, à ce stade, que très peu d’informations.

SamMobile avance l’idée que cette prochaine version majeure donnera à Samsung certaines fonctionnalités d’Android 13 Par exemple, Samsung pourrait adopter le nouveau widget lecteur media pour les écrans d’accueil et de verrouillage. De plus, des améliorations dans la barre de tâches et le miroir d’écran devraient aussi faire leur apparition.

Le système de prévisualisation du geste Retour d’Android 13 arrive enfin sur les appareils Samsung avec la mise à jour One UI 5.1. Il y a peu, Samsung avait commencé à partager son tableau de bord sécurité et confidentialité, qui regroupe tous les paramètres et informations dédiés à ces aspects dans un même endroit. Les utilisateurs peuvent notamment y voir quelles apps ont accès aux ressources système et à certaines données sensibles comme la localisation.

Quels appareils de la marque y auront droit ?

Samsung réserve d’ordinaire ses fonctionnalités logicielles les plus abouties à ses smartphones haut de gamme et le géant leur donne aussi la priorité en ce qui concerne les mises à jour. Pour One UI 5.1, la situation ne devrait pas être différente. La marque utilise les Galaxy S22 comme jeu de test pour One UI 5.1. Sans surprise, les Galaxy S23, qui devraient arriver en février, seront les premiers à tourner nativement sous One UI 5.1. Les Galaxy S22 y auront droit ultérieurement. De manière plus générale, la grande majorité des smartphones Samsung qui ont ou auront droit à One UI 5 pourront aussi recevoir One UI 5.1.

Nous n’avons à l’heure actuelle aucune information quant à la liste des smartphones compatibles avec One UI 5.1. Ceci étant dit, étant donné que Samsung offre trois à quatre ans de mises à jour d’Android, il y a fort à parier que les Galaxy S23, Galaxy S22 et Galaxy S21 y aient droit. Ainsi que les deux dernières générations d’appareils à écran pliable que sont les Galaxy Z Flip et Galaxy Z Fold. Samsung a aussi récemment décidé de prolonger l’existence de sa gamme Galaxy A. Il ne serait donc pas surprenant de voir les Galaxy A53 et A73 dans cette liste. À suivre !