Les Samsung Galaxy S23 Plus et Ultra se dévoilent avant l’heure dans des photos officielles

Les Samsung Galaxy S23 se dévoilent avant l'heure dans des images promotionnelles tout à fait officielles.

Comme souvent avec les smartphones, et bien d’autres gadgets électroniques d’ailleurs, plus la date de leur officialisation approche, plus les fuites se multiplient. Les sources sont variées, avec plus ou moins de certitude, évidemment, mais lorsque le contenu en question provient du fabricant en lui-même, il n’y a aucun doute. Aujourd’hui, ce sont les très attendus Samsung Galaxy S23 qui font parler d’eux. Les S23, S23 Plus et S23 Ultra se dévoilent dans des images promotionnelles.

Le prochain smartphone haut de gamme du géant sud-coréen a fait l’objet d’une publication très intéressante chez 91mobiles. Les fans de la marque ont ainsi pu découvrir trois images promotionnelles mettant en scène le Galaxy S23 Plus et le Galaxy S23 Ultra. Ce dernier a même le droit à deux photos. Le Galaxy S23 devrait, normalement, profiter du même coloris que le Plus. Par ailleurs, selon 91mobiles, il s’agirait là des coloris signatures des deux appareils. Autrement dit, ceux qui seraient le plus mis en avant dans les campagnes marketing.

S’il est impossible de connaître la moindre spécification technique avec une simple photo, même si c’est une image officielle promotionnelle, on peut déjà savoir que le design de ces deux appareils ne devrait pas trop changer par rapport à la version actuelle, les Galaxy S22. Ce qu’affirmaient d’ailleurs un certain nombre de rumeurs depuis quelque temps.

Les Samsung Galayx S23 devraient être officialisés le 1er février 2023. Ils devraient notamment embarquer la toute récente puce Snapdragon 8 Gen 2 – laquelle équipera notamment un autre appareil très attendu, le OnePlus 11 -, y compris en France. Le modèle Ultra, lui, devrait disposer d’un capteur 200 mégapixels et, par rapport à l’année précédente, les Galaxy S23 et S23 Plus seraient dotés d’une batterie un peu plus imposante.