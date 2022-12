Le OnePlus 11 fera ses débuts en Chine le 4 janvier prochain

OnePlus lancera son OnePlus 11 en Chine dans un premier temps, et ce, dès le 4 janvier prochain.

Le smartphone haut de gamme OnePlus 11 sera lancé dans le monde entier le 7 février prochain, mais il fera ses débuts un peu plus tôt, en Chine. Dès le 4 janvier, pour être précis, comme l’a annoncé OnePlus. L’entreprise a aussi officialisé la plupart des spécifications de l’appareil, y compris le processeur, la RAM et le stockage, prouvant ainsi que celui-ci pourra faire jeu égal avec les autres smartphones les plus haut de gamme actuellement sur le marché.

OnePlus lancera son OnePlus 11 en Chine dans un premier temps

Ainsi donc, le OnePlus 11 sera propulsé par une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, déjà annoncée avec les récents smartphones de Xiaomi et Vivo. Cette puce promet non seulement les habituels gains en vitesse et performances globales, mais aussi des améliorations concernant l’intelligence artificielle, les fonctionnalités caméra, les débits de la 5G et les graphismes, notamment avec la prise en charge du ray tracing.

Les intéressés pourront choisir entre 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5X avec jusqu’à 512 Go de stockage UFS 4.0, et il devrait être livré avec la version OnePlus Color 13 d’Android 13. Les caractéristiques complètes des caméra n’ont pas encore été dévoilées, mais on peut déjà voir sur les photos pas mois de trois objectifs dans un module circulaire avec la mention Hasselblad bien visible.

Et ce, dès le 4 janvier prochain

Outre ce smartphone, qui s’affiche déjà en deux coloris, vert et noir, OnePlus devrait aussi dévoiler ses écouteurs true wireless Buds Pro 2 le 4 janvier prochain, pour une disponibilité à l’internationale là encore en février. Nous devrions découvrir tous les détails de ces deux produits – excepté, certainement, leur tarif dans les différents pays du monde – pendant l’événement du 4 janvier, mais il faudra aussi faire attention aux annonces du CES 2023 qui ne manqueront pas d’être nombreuses et fort intéressantes à cette même période. Rendez-vous dans quelques jours !