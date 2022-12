Les OnePlus 11 5G et Buds Pro 2 seront officialisés le 7 février prochain

OnePlus dévoilera son OnePlus 11 5G et ses Buds Pro 2 le 7 février 2023. D'autres annonces sont à prévoir.

OnePlus vient de révéler la date de présentation officielle de ses flagships pour 2023 L’événement Cloud 11 aura lieu à New Delhi, en Inde, le 7 février 2023. L’entreprise annoncera officiellement son smartphone OnePlus 11 5G, ses écouteurs OnePlus Buds Pro 2 et un certain nombre d’autres surprises.

OnePlus dévoilera son OnePlus 11 5G et ses Buds Pro 2 le 7 février 2023

En plus de révéler la date de cet événement, OnePlus expliquait qu’il allait réintégrer certaines fonctionnalités très appréciées des fans dans ce smartphone. Le OnePlus 11 disposera à nouveau de l’Alert Slider du fabricant, qui offre un moyen facile de passer en mode silencieux, vibreur ou normal. Vous pouvez aussi vous attendre à retrouver toute l’expertise de Hasselblad dans les modules caméra. Des fonctionnalités qui étaient disponibles dans le OnePlus 10 Pro, mais qui étaient absentes du 10T plus abordable.

En ce qui concerne les OnePlus Buds Pro 2, l’entreprise explique qu’ils offrent “une expérience audio complète, de qualité stéréo avec une clarté cristalline”. OnePlus précisait qu’elle a davantage encore à dévoiler que ce smartphone et ces écouteurs true wireless.

D’autres annonces sont à prévoir

OnePlus, qui a récemment promis pas moins de quatre années de mises à jour majeures de son OS pour certains de ses smartphones de 2023, va avoir à cœur de faire sensation avec ses prochains flagships. Bien que la philosophie initiale de l’entreprise était de concevoir des smartphones compétitifs qu’elle pouvait vendre moins cher que les leaders du marché, elle a, depuis plusieurs années maintenant, pivoter vers la catégorie premium. Le OnePlus 10 Pro, par exemple, est vendu à partir de 819 €.

La marque a planifié cet événement durant une période de l’année relativement chargée. Le CES sera terminé, certes, depuis quelques semaines, mais OnePlus lancera ainsi ses produits flagship presque en même temps que Samsung dévoilera sa gamme Galaxy S23. Malgré de récents changements majeurs pour la marque, OnePlus pourrait une fois encore se retrouver noyé.