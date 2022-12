OnePlus promet à son tour quatre années de mises à jour majeures pour ses smartphones de 2023

OnePlus s'engage à quatre ans de mises à jour majeures d'Android. Tous ses smartphones ne seront cependant pas éligibles.

OnePlus rejoint la liste des fabricants d’appareils Android qui s’engagent à plus long terme dans la prise en charge logicielle. La marque d’Oppo promet aujourd’hui quatre années de mises à jour OxygenOS majeures pour les smartphones “sélectionnés” qui seront lancés à partir de 2023. L’entreprise annonce aussi cinq années de mises à jour de sécurité. La marque n’a pas nommé les appareils concernés, mais il ne serait pas surprenant que les téléphones les plus haut de gamme, comme le déjà très attendu OnePlus 11, soient de la partie.

OnePlus s’engage à quatre ans de mises à jour majeures d’Android

Le fabricant a aussi laissé apercevoir certaines fonctionnalités qui arriveront dans OxygenOS 13.1 lorsque la version arrivera au premier semestre 2023. Cette nouvelle version inclura un écran always-on amélioré, avec prise en charge de Spotify, notamment, une gestion de la mémoire pilotée par l’intelligence artificielle pour améliorer les performances, l’audio spatial Dolby Atmos (en collaboration avec Google et Dolby), un espace pour les données privées de deuxième génération et un design “Aquamorphic”.

Tous ses smartphones ne seront cependant pas éligibles

Cette nouvelle prise en charge logicielle étendue vient placer OnePlus aux côtés de Samsung, qui s’est engagé lui aussi à quatre années de mises à jour majeures d’Android et cinq années de correctifs de sécurité pour ses flagships. Google avait commencé à proposer des téléphones avec cinq années de patchs de sécurité avec sa gamme Pixel 6, mais ne propose des mises à jour majeures “que” pendant trois ans. Apple, de son côté, offre cinq ans de versions majeures pour ses iPhone et déploie le cas échéant des correctifs de sécurité critiques pour des modèles plus anciens.

Cet engagement de la part de OnePlus pourrait être intéressant si vous avez l’intention de profiter des dernières fonctionnalités logicielles durant toute la durée de vie de votre téléphone. Sur le marché Android, il est encore fréquent de proposer moins que cela. Motorola s’était attiré les foudres des clients pour n’avoir prévu qu’une mise à jour majeure pour sa gamme Edge en 2020. Comme avec l’approche de Samsung, cependant, il ne faut pas s’attendre à ce que ce support concerne toute la gamme. Les appareils d’entrée et milieu de gamme n’auront très probablement pas droit à autant d’années.