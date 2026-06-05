Le Galaxy Z Fold 8 Ultra de Samsung pourrait rebattre les cartes du pliable

La marque sud-coréenne s’apprêterait à lancer trois nouveaux smartphones, dont un Galaxy Z Fold 8 Ultra au positionnement ultra-premium.

Tl;dr Samsung préparerait trois nouveaux pliables avec les Galaxy Z Flip 8, Z Fold 8 et un nouveau Z Fold 8 Ultra, dans un contexte de forte concurrence sur le haut de gamme.

Des fuites évoquent plusieurs variantes du modèle Ultra et des choix de configurations mémoire plus limités, liés aux contraintes actuelles du marché.

Le lancement pourrait avoir lieu lors d’un Galaxy Unpacked prévu autour du 22 juillet 2026 à Londres, avec un modèle Ultra encore incertain hors d’Asie.

Un été sous le signe du pliable chez Samsung

D’ici quelques semaines, l’univers des smartphones pliables pourrait bien connaître une nouvelle accélération. Selon plusieurs sources concordantes, Samsung préparerait le lancement de trois nouveaux modèles : les déjà attendus Galaxy Z Flip 8 et Galaxy Z Fold 8, rejoints cette fois par un tout nouveau venu, le très discuté Galaxy Z Fold 8 Ultra. Un positionnement qui, sans surprise, viendrait titiller la future offre ultra-premium d’Apple, dont l’iPhone Ultra est pressenti pour septembre.

Nouveau nom confirmé et détails techniques filtrés

Une récente fuite relayée par le média japonais Sumahodigest a mis le feu aux poudres : la mention explicite du terme « Ultra » dans une liste de certification Bluetooth SIG. Ce document référencerait pas moins de cinq variantes du Z Fold 8 Ultra, probablement destinées aux différents opérateurs nippons, dont une version « débloquée » pour les marchés internationaux. Une similarité de nommage avec le modèle américain SM-F971U n’a d’ailleurs pas échappé aux observateurs.

Du côté des caractéristiques, difficile d’attendre autant de déclinaisons que pour la génération précédente. Alors que le Z Fold 7 se déclinait en trois capacités de stockage (256 Go, 512 Go et 1 To) et proposait entre 12 et 16 Go de RAM, la situation actuelle sur le marché de la mémoire, certains parlent même de « RAMageddon », pousse à anticiper une réduction des options. À titre d’exemple, l’expérimental Galaxy Z Trifold n’offrait que deux configurations : 16 Go/512 Go ou 16 Go/1 To.

L’Ultra se précise… mais reste discret hors Asie

Si ces éléments se vérifient, la prochaine conférence Galaxy Unpacked devrait donc lever le voile sur une gamme renouvelée articulée autour du trio Z Flip 8, Z Fold 8, et ce fameux Z Fold 8 Ultra. Pour l’heure, impossible cependant de trouver trace du modèle Ultra dans les bases américaines FCC ; il semblerait que l’homologation n’ait pas encore abouti outre-Atlantique.

Reste que les rumeurs s’accordent sur un point : ce futur modèle Ultra adopterait un format plus large, presque « passeport », repéré récemment dans la nature malgré un imposant étui anti-fuite. Plus court mais sensiblement plus large qu’un Z Fold classique, il semble vouloir explorer un usage différent.

Vers un événement clé à Londres ?

Selon certaines indiscrétions persistantes, la grand-messe annuelle Galaxy Unpacked se tiendrait cette année à Londres à partir du 22 juillet 2026. Aucune officialisation du calendrier pour l’instant ; il faudra guetter les annonces officielles qui pourraient tomber dans les semaines à venir. Une certitude demeure : la course à l’innovation continue de rythmer le secteur du smartphone pliable.