Samsung officialise la sortie de son smartphone à double charnière prévue cette année : les détails dévoilés

Samsung a annoncé le lancement imminent de son smartphone à double charnière, attendu d'ici à la fin de l’année. Peu de détails ont filtré, mais cette innovation promet de repousser les limites du design mobile et des usages.

Un lancement très attendu chez Samsung

Après des mois de rumeurs et de silence relatif, Samsung vient finalement de réaffirmer la sortie imminente de son nouveau smartphone pliant à trois volets : le Galaxy Tri-Fold. C’est lors d’une interview accordée au quotidien sud-coréen The Chosun Daily que le patron de la branche mobile, TM Roh, a confirmé que le développement touchait à sa fin. L’appareil devrait faire son entrée sur le marché d’ici la fin de l’année, une échéance déjà évoquée l’été dernier mais restée en suspens jusqu’à présent.

Vers un événement Unpacked en septembre ?

Certains bruits de couloir prêtent à Samsung l’intention d’organiser un événement Unpacked spécial dès le 29 septembre. À cette occasion, la marque pourrait lever le voile non seulement sur son nouveau pliable, mais aussi évoquer deux autres projets attendus : le casque XR baptisé « Project Moohan » et les AI Galaxy Glasses. Pourtant, les déclarations prudentes de TM Roh, qui insiste sur la nécessité d’une « maturité élevée » pour lancer ces appareils connectés, sèment le doute quant à leur disponibilité immédiate.

Un format inédit aux détails encore bien gardés

Si beaucoup s’impatientent à l’idée de découvrir ce futur modèle, peu d’informations précises ont filtré concernant ce Galaxy Tri-Fold. Même son nom officiel reste entouré de mystère : certains évoquent un « Galaxy G Fold », tandis que des brevets récents misent plutôt sur l’appellation « Galaxy Z TriFold ». Ce que l’on sait néanmoins, c’est que l’appareil disposerait de deux charnières permettant d’ouvrir trois écrans se déployant en une large surface — la couverture ferait 6,49 pouces et la partie interne atteindrait les 10 pouces, surpassant ainsi certains formats tablette.

Sur le plan technique, plusieurs rumeurs convergent autour d’une optimisation poussée du système maison One UI 8, pensé pour gérer efficacement ces multiples écrans. Le terminal serait également propulsé par un processeur Snapdragon 8 Elite, sans grande surprise pour un produit positionné dans le haut du panier.

Bientôt la révélation ?

La rareté des fuites témoigne surtout d’un contrôle strict côté production chez Samsung. Si tout se déroule comme prévu, les amateurs pourraient être réellement surpris lors du possible événement du 29 septembre. Mais une certitude demeure : il faudra patienter jusqu’au jour J pour savoir si ces annonces tiendront toutes leurs promesses ou réserveront encore quelques surprises.

Pour les utilisateurs lassés des pliables à double écran, cette innovation pourrait bien bouleverser la donne… si tant est qu’elle réponde aux attentes.