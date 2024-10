Des photos d’animaux plus belles sur les smartphones avec une puce Snapdragon 8 Elite

Voici pourquoi les photos de vos animaux seront beaucoup plus belles sur les téléphones équipés du Snapdragon 8 Elite.

Tl;dr Remi, un chien, illustre les défis de la photographie d’animaux.

Le Snapdragon 8 Elite de Qualcomm propose une fonction de photographie d’animaux améliorée par l’IA.

Cette technologie pourrait être intégrée dans les futurs smartphones.

La photographie d’animaux rendue facile

Remi, un charmant habitant de Wailei, à Hawaï, est un parfait exemple de la difficulté que représente la photographie d’animaux. Comme beaucoup de ses congénères, cet adorable chien très bien élevé ne coopère pas toujours avec les photographes. Cependant, une nouvelle technologie pourrait bien changer la donne.

Une suite d’outils pour photographier nos amis à quatre pattes

Le Snapdragon 8 Elite, présenté par Qualcomm cette semaine, dispose d’une fonctionnalité qui pourrait faire de Remi et d’autres animaux de compagnie les modèles parfaits pour vos photos. Grâce à une suite d’outils améliorée par l’IA, il est désormais possible de capturer des images de vos compagnons à poils, qu’ils soient disposés à poser ou non.

Une technologie sophistiquée pour des photos de qualité

Les puces mobiles ne se résument pas à leur performance, leur efficacité énergétique et leur processeur neuronal. Elles incluent également un processeur de signal d’image (ISP) qui étend les capacités de votre appareil photo de smartphone. Le Snapdragon 8 Elite, grâce à son ISP, peut capturer jusqu’à 4.3 gigapixels par seconde, soit une augmentation de 35% du débit de pixels. De plus, Qualcomm a annoncé que l’ISP supporte une « segmentation illimitée », permettant de séparer une image en plus de 250 couches différentes pour optimiser chaque détail.

Des outils de photographie d’animaux basés sur l’IA

Les outils de photographie d’animaux basés sur l’IA du Snapdragon 8 Elite fonctionnent de trois manières différentes. Vous pouvez régler l’appareil photo pour qu’il se déclenche lorsque votre animal regarde directement l’objectif, et il prendra alors une rafale de photos parmi lesquelles vous pourrez choisir la meilleure. L’appareil photo peut également prendre une longue série de photos, avec l’IA qui sélectionne les meilleures en fonction des paramètres que vous avez définis. Enfin, pour les photos d’action, le traitement des images peut accentuer et mettre en évidence le pelage de votre animal afin que ces détails ne soient pas perdus dans le flou de l’action.

Il revient maintenant aux fabricants de smartphones d’intégrer ces fonctionnalités dans leurs appareils. Mais étant donné notre amour pour nos animaux de compagnie, il est difficile d’imaginer un fabricant qui n’inclurait pas ces outils de photographie d’animaux basés sur l’IA dans ses futurs modèles.