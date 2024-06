Blackmagic DaVinci Resolve 19 débarque sur les PC avec puce Qualcomm Snapdragon X Elite

La promesse est alléchante : une accélération des effets d’intelligence artificielle jusqu'à 4,7 fois plus rapide sur les ordinateurs Windows. Curieux de savoir comment cela est possible ?

Tl;dr Les PC Windows fonctionnant avec Snapdragon X Elite attirent les créateurs de contenu.

Le logiciel gratuit de montage vidéo DaVinci Resolve 19 est désormais compatible avec cette puce.

Celle-ci offre des performances exceptionnelles, y compris une accélération AI jusqu’à 4.7x.

La performance graphique reste cependant au même niveau que celle de la puce Intel Core Ultra 7.

Une nouvelle ère pour les créateurs de contenu numérique

Les ordinateurs sous Windows équipés du dernier Snapdragon X Elite de Qualcomm attirent l’attention des créateurs de contenu. Cette puce offre une performance impressionnante, et surtout une efficacité qui fait trembler Intel. Le principal obstacle actuellement est le manque d’applications compatibles, mais une amélioration est annoncée.

Le logiciel DaVinci Resolve 19 désormais compatible

Blackmagic Design, la société de logiciels de vidéo professionnelle, a déclaré dans un communiqué de presse que son logiciel de montage vidéo et d’effets populaires (et gratuits) DaVinci Resolve 19 (beta 3) est maintenant compatible avec les machines Windows utilisant le nouveau processeur. Ceci marque une grande avancée pour tous les créateurs de contenu qui préfèrent les plateformes Windows.

Des performances optimisées pour l’intelligence artificielle

DaVinci Resolve 19 a été calibré pour optimiser la performance de son moteur neurale AI. “L’accélération NPU offre aux clients des performances jusqu’à 4.7 fois plus rapides des outils AI tels que le masque magique et une performance 2 fois plus rapide pour le recadrage intelligent sur les ordinateurs utilisant ce nouveau processeur”, explique le communiqué de Blackmagic Design.

Tous les outils de DaVinci Resolve 19 actuellement disponibles sur les PC Intel et Mac sont également proposés sur la plateforme Qualcomm. Parmi eux se trouve par exemple, le “ColorSlice”, un outil de correction des couleurs, ou encore L’Intellitrack AI dédié au tracking et à la stabilisation de mouvement.

Besoin d’améliorations sur la performance graphique

Le point faible de ce nouveau joyau technologique reste cependant sa performance graphique. Elle est comparable à celle de l’Intel Core Ultra 7 et loin derrière la plupart des GPU dédiés. Plusieurs effets de DaVinci Resolve qui dépendent du GPU pourraient donc être plus lents par rapport aux machines Wintel et MacBook M3.

Malgré cette faiblesse, l’arrivée du Snapdragon X Elite est une bonne nouvelle pour les créateurs de contenu en quête d’une machine légère et performante pour travailler en déplacement. La version bêta publique de DaVinci Resolve 19 pour Windows sur Arm avec Snapdragon X Elite est désormais disponible au téléchargement sur le site de Blackmagic Design.