Rumeurs sur le processeur Snapdragon X2 : ce que l’on a découvert jusqu’à présent

Les premières rumeurs autour du processeur Snapdragon X2 alimentent l’attente dans l’univers des technologies mobiles. Spécifications anticipées, performances pressenties et calendrier de sortie se précisent peu à peu, dessinant les contours du prochain fleuron de Qualcomm.

Tl;dr Lancement attendu des Snapdragon X2 lors du Summit 2025.

Performances accrues et possible extension aux ordinateurs de bureau.

Concurrence renforcée face à Apple, Intel et AMD.

Vers une nouvelle génération de processeurs Snapdragon X2

Après une année relativement silencieuse sur le front des nouveautés, Qualcomm pourrait bien marquer la rentrée avec l’annonce très attendue de ses prochains processeurs Snapdragon X2. L’événement clé ? Le Snapdragon Summit 2025, prévu à Hawaï le 23 septembre, qui devrait servir de vitrine pour cette nouvelle puce haut de gamme. Même si les rumeurs se multiplient, rien n’a été officiellement confirmé par l’entreprise. Néanmoins, les indices laissent peu de place au doute : lors du dernier keynote, le PDG Cristiano Amon a lancé un prometteur « the revolution continues at Summit 2025 ».

Des performances à la hausse et ambitions élargies

Si la précédente gamme – notamment le célèbre Snapdragon X Elite, connu pour équiper le Dell XPS 13 avec près de vingt heures d’autonomie – avait déjà bousculé la concurrence, les attentes sont d’autant plus élevées pour le futur Snapdragon X2 Elite. D’après le leaker Roland Quandt relayé par TechPowerUp, ce processeur reposerait sur une architecture Oryon V3 et disposerait potentiellement de dix-huit cœurs, contre douze pour son prédécesseur. Testé avec 64 Go de RAM, il viserait non seulement les ultraportables haut de gamme mais aussi, selon certaines fuites rapportées par Tom’s Hardware, des machines plus puissantes comme les ordinateurs de bureau équipés d’un système de refroidissement liquide.

Face à la concurrence : Apple, Intel et AMD en ligne de mire

L’environnement concurrentiel s’est renforcé depuis la sortie du Snapdragon X Elite. Les nouveaux processeurs AI-powered d’Apple, d’Intel ou d’AMD, voire les rumeurs autour d’un éventuel CPU Nvidia N1X, poussent Qualcomm à accélérer sa cadence. Il se murmure que cette nouvelle génération pourrait offrir jusqu’à 30 % d’amélioration en single-thread et des gains encore plus substantiels en multitâche. De quoi positionner fermement Qualcomm sur le segment premium des laptops Windows et peut-être au-delà.

Bientôt plus qu’une simple puce pour portable ?

Le passage à des configurations testées avec 64 Go de RAM ou des systèmes AIO propres aux desktops laisse entrevoir une ambition : transformer la Série Snapdragon X2 en plateforme polyvalente. Parmi les points surveillés par les analystes :

Poussée sur l’autonomie grâce à une meilleure efficacité énergétique ;

Mise en avant des capacités IA embarquées ;

Possibilité de conquérir le secteur gaming et desktop.

Dans tous les cas, le compte à rebours est lancé avant l’officialisation des caractéristiques et disponibilités commerciales. Patience : si l’on suit le calendrier habituel chez Qualcomm, il faudra probablement attendre début 2026 pour voir débarquer ces nouveaux processeurs dans nos machines… mais l’attente s’annonce pleine de promesses.