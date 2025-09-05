iPhone 17 : la gamme pourrait être la plus chère jamais lancée par Apple

Les premiers indices concernant les tarifs des quatre modèles d’iPhone 17 viennent de tomber, laissant entrevoir une hausse notable, en particulier pour la version Air, qui s’annonce comme la moins abordable de la gamme.

Tl;dr L’iPhone 17 Air, version ultra-fine à 1099 dollars, marquerait une hausse inédite de 200 dollars par rapport au 16 Plus, mais avec seulement un capteur photo.

Les modèles Pro suivraient la même tendance : 1199 dollars pour le 17 Pro (+200 dollars) et 1 299 dollars pour le Pro Max (+100 dollars) malgré des innovations techniques.

Reste à voir si ces tarifs record séduiront ou rebuteront les consommateurs lors du prochain keynote d’Apple.

Vers une flambée des prix sur la future gamme iPhone 17

Les rumeurs s’accélèrent à l’approche de la keynote de rentrée d’Apple. Et si l’on en croit les analyses récentes publiées par TrendForce — relayées par MacRumors — les tarifs attendus pour la prochaine génération d’iPhone risquent de faire grincer bien des dents. La version qui suscite le plus d’interrogations : l’iPhone 17 Air, le remplaçant ultra-fin du modèle Plus, dont le positionnement tarifaire représenterait un saut inédit.

L’iPhone 17 Air : un nouveau design… et une addition salée

Ce modèle « Air », dont on murmure qu’il serait limité à seulement 5,5 mm d’épaisseur avec un écran OLED de 6,6 pouces, s’apprêterait à être commercialisé au tarif de départ de 1099 dollars. Une hausse de près de 200 dollars par rapport à l’actuel iPhone 16 Plus (vendu à partir de 899 dollars), pour un smartphone qui miserait avant tout sur son design affûté et une capacité minimale portée à 256 Go. À ce prix, il intègrerait aussi la nouvelle puce A19, dernier bijou de Apple. Pourtant, quelques concessions pourraient décevoir : selon les indiscrétions, ce nouvel Air ne proposerait qu’un seul capteur photo principal – quand le modèle standard en offrirait deux – tout en s’affichant comme beaucoup plus coûteux. Il subsistera donc un écart de prix substantiel entre l’iPhone 17 classique (799 dollars) et cet Air.

Des versions Pro toujours plus chères et sophistiquées

La famille « Pro » n’échappe pas non plus à cette envolée tarifaire. D’après les estimations du cabinet, l’iPhone 17 Pro devrait débuter à 1199 dollars, soit 200 dollars de plus que son prédécesseur. L’écart serait moindre sur la version Pro Max (1299 dollars, +100 dollars), qui marquerait toutefois un cap technique avec sa batterie supérieure à 5 000 mAh.

Voici comment se répartissent ces nouveaux tarifs :

iPhone 17 : dès 799 dollars (128 Go)

dès 799 dollars (128 Go) iPhone 17 Air : dès 1 099 dollars (256 Go)

dès 1 099 dollars (256 Go) iPhone 17 Pro : dès 1 199 dollars (256 Go)

dès 1 199 dollars (256 Go) iPhone 17 Pro Max : dès 1 299 dollars (256 Go)

Si ces montants se confirment, la justification passera par des innovations tangibles : téléobjectif amélioré (48 Mpx), puce A17 Pro plus rapide, nouveau système de refroidissement ou autonomie record… mais est-ce suffisant pour convaincre face au bond tarifaire ?

Peur du choc psychologique chez les consommateurs

Reste que dans ce contexte inflationniste et face aux surcoûts liés aux taxes douanières ou aux composants, la tentation est forte pour les marques d’augmenter leurs prix. Mais le risque est réel pour Apple: voir la hausse devenir le principal sujet lors du lancement, éclipsant les nouveautés promises. Réponse définitive lors du keynote où il faudra séduire au-delà du sticker choc affiché en boutique.